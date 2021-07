Sofia Sapegová odpromovala v neprítomnosti: Diplom prevzala jej mama, dojímavý odkaz

Sofia Sapegová, ktorú spoločne s jej priateľom, bieloruským novinárom a aktivistom Ramanom Pratasevičom, zadržali v máji v Minsku po vynútenom odklone lietadla, odpromovala v piatok v neprítomnosti v litovskom hlavnom meste Vilniuse. Informovala o tom agentúra Reuters.

Študenti bieloruskej univerzity, ktorá pôsobí v exile vo Vilniuse, sledovali v talároch a promočných čiapkach videoprenos, prostredníctvom ktorého prijali Sapegovej vysokoškolský diplom so slzami v očiach jej mama a nevlastný otec. "Odpromovanie a získanie vysokoškolského diplomu bolo snom našej dcéry, a je smutné, že ho preberáme my, v mene všetkej práce ktorú do toho (štúdia) vložila," uviedla Sapegovej matka Anna Dudičová.

"Všetci sme nahnevaní, lebo je to nespravodlivé a neférové," uviedla Aljaksandra, jedna z poslucháčok právnickej fakulty, ktorá študovala spoločne so Sapegovou. "Všetci ju nekonečne podporujeme, a sme veľmi radi, že sa nám podarilo dosiahnuť, že dostala vysokoškolský diplom. Nie je sama," dodala.

Sapegovovú, 23-ročnú ruskú občiansku, ktorá vyrastala v Bielorusku, zadržali spolu s Pratasevičom 23. mája na letisku v Minsku po tom, ako bolo lietadlo spoločnosti Ryanair donútené počas letu z Atén do Vilniusu pristáť v Bielorusku – údajne z dôvodu vyhrážok o bombe na palube, ktoré sa ukázali ako nepravdivé. Pár sa vracal z dvojtýždňovej dovolenky v Grécku.

Zadržanie dvojice vyvolalo pobúrenie medzinárodného spoločenstva, pričom Európska únia reagovala aj uvalením rozsiahlych nový ekonomických sankcií na Bielorusko.

Sapegovovú obvinili zo zapríčinenia nepokojov, za čo jej hrozí 12-ročné väzenie. Proti Pratasevičovi vzniesli viacero obvinení - okrem iného aj pre organizovanie masových nepokojov, za čo mu hrozí 15 rokov väzenia.

Dvojica bola od mája vo väzbe, no minulý týždeň ju premiestnili do domáceho väzenia. Sapegová sa podľa svojho právnika zdržiava v prenajatom byte v Minsku a stretla sa už aj so svojimi príbuznými. Miesto pobytu Prataseviča, ktorému úrady stretnutie s rodičmi dosiaľ neumožnili, nie je zatiaľ známe.

Sapegovová sa podľa vyjadrenia svojej rodiny nebola politicky aktívna a v Bielorusku ju zadržali práve v čase, keď sa chystala na obhajobu svojej magisterskej práce, a teda posledného kroku potrebného pred promóciami.

"Rozhodli sme sa, že jej dáme diplom, aby sme tým ľudí na celom svete vyzvali k podpore našich študentov," uviedol pre Reuters rektor univerzity vo Vilniuse Sergej Ignatov. Dodal, že v Bielorusku je momentálne zadržiavaných päť študentov tejto univerzity, ktorých označil za politických väzňov.