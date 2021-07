Atraktívna blondínka ukázala na sociálnej sieti svoju pravú tvár: Drsná príučka pre všetkých mužov!

Tá sa teda nezdá! Fotografie na sociálnych sieťach dokážu byť často zavádzajúce. Táto žena to však posunula na úplne iný level.

Ako informuje The Sun, vytvorenie dokonalej selfie zaberie množstvo času. V súčasnosti majú ľudia k dispozícii aj rôzne filtre, vďaka ktorým vyzerajú inak ako v skutočnosti. Zaujímavým príkladom je hviezda TikToku Lilyy. Atraktívna blondína očarí svojím vzhľadom nejedného muža, no rovnako rada ich šokuje. A dosť originálnym spôsobom.

Influencerka je známa tým, že sa vôbec netají falošnosťou, ktorú zdieľa na sociálnych sieťach. Je na to dokonca hrdá. Lilyy nosí zubnú protézu, ale už viackrát sa odfotila bez nej. Práve kvôli tomu získala množstvo pozornosti a sami ľudia ju vyzvali, aby ukázala svoj bezzubý úsmev. Vôbec sa za to nehanbí a nerobí jej problém spraviť si srandu zo samej seba. Aby to ešte viac okorenila, rada ukáže chlapom, ako si vyberá túto protézu.

V jednom videu znázornila reakcie, ktoré dostáva po vybratí protézy. Nepôsobí to práve najšťastnejším dojmom, ale skrýva sa za tým omnoho viac.

Lilyy sa prostredníctvom tohto obsahu snaží podporiť ľudí, aby boli vo virtuálnom priestore sami sebou. Práve z toho dôvodu aj ona odstraňuje vo videách svoje zuby. Chce byť príkladom pre ostatných. „Čo vidíš na sociálnych sieťach? Vážne, toto vidím ja - je to moja vlastná stránka,“ povedala influencerka. "Možno sú sociálne médiá únikom z reality, ale zamyslite sa nad tým, čo robí s vaším mentálnym zdravím...Preto robím videá o svojich zuboch. Len sa snažím byť skutočná," povedala.

Hoci sa aj ona rada nahodí, spraví si perfektný make-up a účes, prípadne použije filter, uvedomuje si, že skutočnosť je viac. Na sociálnych sieťach sa snaží byť plne otvorená, aby k tomu inšpirovala aj druhých ľudí. Podľa nej je rovnako dôležité, aby sa každý cítil výnimočne aj bez akýchkoľvek vylepšení.

Lilyy získala za svoju snahu veľké uznanie zo strany jej followerov. „Vyzeráš nádherne tak či tak a páči sa mi, že ukazuješ, že ľudia nepotrebujú vyzerať dokonale, aby boli dokonalí," píše sa v jednom komentári.