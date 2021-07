Brutálne horúčavy vyriešil za 24 hodín. Pomohlo Wilio

Vlna silných horúčav, ktoré zasiahli Slovensko, dramaticky zvýšila záujem o nákup klimatizácií. Klímou sa horúčavy rozhodol vyriešiť aj Milan (35) z Ivanky pri Dunaji.

Do svojho domu si kúpil klímu, ale zistil, že mu ju nemá kto nainštalovať. Problém vyriešil vďaka Wiliu a horúčavy vymenil za príjemný chladivý vzduch.

„Kúpiť klímu nebol až taký problém. Ten nastal, až keď som začal zháňať niekoho, kto mi klímu nainštaluje. Dvaja odborníci, na ktorých som dostal kontakt, mohli až o týždeň, resp. 10 dní. A to bolo neakceptovateľné, keďže vonku bolo 33 stupňov a v dome približne rovnako,“ opisuje svoje trampoty s klímou Milan. Problém mu pomohol vyriešiť kamarát, ktorý mu poradil, aby remeselníka skúsil pohľadať cez službu Wilio. Tá poskytuje služby už viac ako 39 481 remeselníkov a má za sebou 69 982 úspešne zrealizovaných projektov od vymaľovania kuchyne až po kompletnú prerábku domu.

Wilio pomohlo expresne rýchlo

Milan bol na úvod mierne skepticky, ale rýchlo zistil, ako Wilio funguje. „Bol som trochu nedôverčivý, ale veľmi rýchlo som zistil, ako Wilio funguje. Zadal som dopyt na namontovanie klimatizácie a do pol hodiny som mal ponuky od piatich ľudí. Rýchlo som vyselektoval dvoch, ktorí boli schopní prísť na druhý deň,“ opisuje svoju skúsenosť s Wiliom Milan.

Preveril si oboch remeselníkov, ktorí boli schopní prísť hneď na druhý deň a rozhodol sa podľa recenzií zákazníkov. „Obaja mali pozitívne hodnotenia, ale na pánovi, ktorého som si vybral, zákazníci oceňovali jeho proaktívny prístup. Aj zo vzájomnej komunikácie bolo jasné, že sa vo svojej práci vyzná,“ hovorí Milan. Na Wilio sú totiž k dispozícii hodnotenia zákazníkov, ktorí už s daným remeselníkom majú skúsenosti. Tak si nový klient môže najlepšie vybrať remeselníka, ktorý odvedie kvalitnú prácu. „Mne sa to podarilo naozaj dobre. Dohodli sme sa, že na druhý deň príde a takisto sme sa dohodli na cene, ktorú presne dodržal,“ dodáva spokojný Milan.

Ďalšia zakázka

Milan bol s prácou remeselníka spokojný a dokonca sa s ním dohodol na ďalšej zakázke. „Klimatizáciu mi namontoval prakticky do 24 hodín, odkedy som ju kúpil. Počas práce sme sa porozprávali a dohodli na ďalšom projekte. Mám starší dom, na ktorom bude treba meniť elektrické rozvody. Navyše by som všetky zariadenia, ktoré sa dá, vymenil za inteligentné. Môj remeselník už mal skúsenosti s inteligentnou elektroinštaláciou, tak sme sa dohodli, že mu zverím aj tento projekt,“ uzatvára Milan. Ten by totiž rád využíval vymoženosti smart domácnosti a ovládal niektoré zariadenia ako napríklad klimatizáciu na diaľku.

Ak aj vy potrebujete zohnať remeselníkov a odborníkov na služby pre dom, byt, stavbu či záhradu, zadajte dopyt v aplikácii alebo na stránke wilio.sk a dostanete ponuky, z ktorých si môžete vyberať. Wilio má odborníkov na vyše 800 kategórii služieb.