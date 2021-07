Z hladiny vody k horolezectvu: Vodného pólistu Mira čaká Mont Blanc i Matterhorn

Miluje vodu i hory! Miroslav Mikloda (30), bývalý slovenský reprezentant vo vodnom póle a aktívny hráč Hornets Košice, vo voľných chvíľach lozí po horách.

Najnovšie sa chystá zdolať Mont Blanc (4 809 metrov) a Matterhorn (4 478 metrov). A ako sa vlastne pólista dostal z hladiny vody k zdolávaniu prekážok vo výškach?

„Prispela k tomu pandémia. Zatvárali sa plavárne a nemal som možnosť na tréningy. Spojil som sa s kondičným trénerom Jaroslavom Dulinom a začali sme makať. Vyskúšali sme v rámci kondično-fyzickej prípravy výstupy vo Vysokých Tatrách, lebo bol na to najvhodnejší čas. Zdolali sme všetky naše voľne dostupné štíty a na Gerlachu sme sa spoznali s horským vodcom Rastislavom Šrobom (47). Slovo dalo slovo a spoločne mierime na Mont Blanc,“ prezradil Mikloda, pre ktorého je aj výstup na Matterhorn veľkou výzvou.

„Bol to môj sen a v júli vyrážame v trojici, aby sme zdolali obe hory hôr. Najprv sa aklimatizujeme menšími výstupmi a keď vydržíme so silami a bude priať aj počasie, radi by sme pokorili oba štíty,“ spomenul Miro a jeho kondičný tréner J. Dulina dodal toto: „Stretli sme sa síce na poľovačke, ale dohodli sme sa na spolupráci a tréningoch v telocvični. Po presune do Tatier došlo aj na zdolávanie našich štítov. Vynášali sme aj náklad na Chatu pod Rysmi a postupne to bolo aj o ťažších chodníčkoch a skialpinizme.“

Miroslav Mikloda (30)

Narodený: 24. 2. 1991

Výška: 185 cm

Hmotnosť: 105 kg

Pozícia: center

Číslo čiapočky: 10

Klub: ŠK Hornets Košice