Kritika očkovacej lotérie: Viskupič sa obáva, čo to bude štát stáť

Dáva zmysel robiť maximum pre najvyššiu mieru zaočkovanosti.

Tvrdí to predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Obáva sa však, že prémia za očkovanie proti COVID-19 a sprostredkovateľský bonus budú stáť "veľmi veľké" peniaze. Uviedol to vo štvrtkovej rozprave k novele zákona, v rámci ktorej by sa mali zaviesť aj nástroje na motiváciu k očkovaniu.

Viskupič verí, že to zvýši zaočkovanosť, no pýta sa, či neexistuje iná možnosť, ako za rovnaké peniaze dosiahnuť želaný cieľ efektívnejšie, s dlhodobejším efektom. Efektívnejšie by podľa neho bolo viac zapojiť obvodných lekárov. "Keď zapájame finančnú motiváciu, môže to zvádzať k podvádzaniu, čo môže spôsobovať problémy," zdôraznil.

"Verím, že samotná realizácia bude urobená tak, aby sa maximalizovali všetky plusy takéhoto riešenia a aby sa minimalizovali mínusy," dodal Viskupič.

Peter Kremský (OĽANO) súhlasí s Viskupičom, že sa treba zamýšľať nad verejnými financiami. Kremský si myslí, že je potrebné uvažovať, čo by sa stalo, ak by sa motivácia očkovania nepodporovala. "Som rád, že štát nenúti ľudí očkovať sa, ale ich chce motivovať. Myslím si, že to je správna cesta. Ak by sme to nerobili, nárast počtu ľudí v nemocniciach či infikovaných, by spôsobil veľké náklady aj v ekonomike," reagoval.

Poslanec György Gyimesi (OĽANO) považuje dosahy pandémie v prípade nezaočkovanosti za drahšie ako výšku prémie a sprostredkovateľského bonusu. "Ak by sme mali znovu zatvárať prevádzky, alebo pristúpiť k lockdownu, tak tie následky sa nedajú porovnávať," povedal.

Gyimesi priblížil, že jedna osoba môže sprostredkovať očkovanie pre maximálne 50 ľudí. Ten, ktorý sprostredkúva očkovanie, môže aplikovať na jednu osobu sprostredkovateľský bonus len raz.

V súvislosti so súťažou o očkovaciu prémiu uviedol, že sa počíta s tým, že bude celkovo 6240 výhercov. "Výhry sa budú vyplácať do 30 dní a týždenne to bude od 600.000 eur až do jeden a pol milióna eur na výhry. Suma nemôže presiahnuť dva milióny eur," pokračoval Gyimesi.

Zároveň sa vyjadril k otázkam, prečo to rieši Ministerstvo financií SR a nie Ministerstvo zdravotníctva SR. "Ministerstvo financií má peniaze určené na tieto výhry a má legislatívu, ktorá to pripraví. Vie dať prémii a sprostredkovateľskému bonusu legislatívny rámec," dodal.