Končí sa monopol stravných lístkov? Naopak, nikdy ani nezačal

Jednou z kritík, ktoré zaznievajú na adresu stravných lístkov, je, že je to štátom garantovaný biznis, z ktorého benefitujú len vyvolení.

Je to však len zámienka na neustále zásahy do stravného, ktoré ho postupne posúvajú z posledného fungujúceho zamestnaneckého benefitu k nástroju optimalizácie výdavkov pre zamestnávateľov. Pravdou je, že na podnikanie v sprostredkovaní stravy zamestnancom netreba žiadne zvláštne povolenie. Podnikať so stravnými lístkami môžete aj vy, nie je to však také jednoduché, akoby sa mohlo zdať.

To, že by bolo podnikanie so stravnými lístkami či kartami exkluzívnym klubom, je len dojem. Dvere sú otvorené dokorán a podnikať s nimi môže začať hocikto a hocikedy. Napriek tomu je na trhu len niekoľko dominantných spoločností. Otázkou je prečo, keď podľa názorov, ktoré sa často objavujú v politických diskusiách, je to štátom garantovaná zlatá baňa. Je na Slovensku skutočne tak málo podnikavých ľudí?

Aj v zlatej bani sa narobíte

Sprostredkovávanie obedov je zložité podnikanie, ktoré má svoje úskalia ako každé iné. Stravné lístky sú totiž cenina, ktorá musí spĺňať náležitosti ako napríklad peniaze – musia mať ochranné prvky, ale napríklad aj unikátny identifikátor. Nehovoriac o tom, že žiaden obchod alebo reštaurácia nebude lístky automaticky brať. S každou prevádzkou je potrebné uzavrieť zmluvu a dohodnúť si obchodné podmienky, za ktorých budú lístky preberať a za akých ich bude zase vydavateľ lístkov vykupovať.

Lístky nie sú štátom garantované!

Počuli ste, že stravné lístky sú garantovaný biznis? Ani to nie je pravda. Stravné lístky a karty sú totiž len jedným zo spôsobov, ako zamestnávateľ môže zamestnancom stravu zabezpečiť. Povinné je totiž stravné – jeden teplý obed denne, nie stravné lístky či karty, ktoré sú nástrojom na jeho zabezpečenie. Zamestnávateľ si doteraz mohol vybrať z niekoľkých možností:

• donáška jedla na pracovisko,

• priama zmluva s reštauráciou,

• vlastné stravovacie zariadenie (kantína),

• stravné lístky/karty,

• po novom to bude už aj finančný príspevok.

Od budúceho roku totiž bude platiť, že zamestnávateľ musí zamestnancovi vyplácať stravné vo forme, ktoré si zvolí zamestnanec.

To však neplatí pre všetkých zamestnancov

Stravníci v kantínach totiž nedostanú na výber, hoci tvoria viac ako polovicu všetkých zamestnancov na Slovensku. Poslanci na nich pri schvaľovaní zmien v zákone nemysleli. Ešte minulý rok na jeseň na túto diskrimináciu upozorňovala v rámci pripomienkovania návrhu zákona aj Generálna prokuratúra SR. Vláda i parlament ju ignorovali a presadili ďalší zbytočný zásah do fungujúceho systému podpory zamestnaneckého stravovania.

Ešte nie je koniec

Ani nie o štyri mesiace sa v parlamente počas júnovej schôdze rokovalo o ďalších zmenách stravného. Aby toho nebolo dosť, koaliční poslanci plánujú zaviesť zamestnávateľom možnosť vyplácať cez finančný príspevok na stravu viac ako doteraz. Poviete si – super! V skutočnosti to však nie je ústretový krok voči zamestnancom. Tí zamestnávatelia, ktorí chceli svojim ľuďom dopriať na obedy viac, totiž túto možnosť mali už doteraz vďaka stravným lístkom a kartám, kde sa z celej hodnoty lístku či stravnej jednotky na karte neplatia dane ani odvody, nech je akákoľvek. Zvýšenie limitu pri finančnom príspevku je v skutočnosti nový nástroj optimalizácie nákladov pre zamestnávateľov. Tí nezodpovední totiž budú môcť tlačiť svojich zamestnancov do toho, aby im časť mzdy vyplácali práve cez takto zvýšený príspevok.

Peniaze zo stravného sú rovnaké ako peniaze zo mzdy?

Nie sú. Tie z príspevku na stravovanie sa totiž zamestnancovi nerátajú do hrubej mzdy, z ktorej sa vypočítavajú PN, OČR, rodičovská dovolenka, dávka v nezamestnanosti či dôchodok. Zamestnanci tak môžu prísť o časť sociálnej ochrany v čase, keď ju budú najviac potrebovať. Postup poslancov je o to zarážajúcejší, že s takýmto návrhom prichádzajú v čase, keď sa štát musí rekordne zadlžovať. Miesto toho, aby sa dane a odvody snažili vyberať, dávajú možnosť ich obchádzať. Rozdiel, samozrejme, zaplatia tí poctiví. O tomto návrhu sa v parlamente bude diskutovať ešte na septembrovej schôdzi. Veríme, že poslanci si vstúpia do svedomia a aspoň vyčíslia, o koľko plánujú zvýšiť dlh verejných financií týmto návrhom. Napriek tomu, že zmeny v zákone už stihli posunúť o krok bližšie k schváleniu, to totiž netušia. Upozornilo ich na to aj Ministerstvo financií SR.