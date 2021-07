Veterinári zaznamenali kolapsy psov z tepla: Horúčavy sú obrovskou záťažou pre domácich miláčikov

Vysoké denné teploty predstavujú obrovskú záťaž pre psy a mačky. Ich organizmus sa prehrieva skôr, pretože nedokážu ochladzovať svoje telo potením v takom rozsahu ako ľudia.

Väčšina prípadov prehriatia zvierat vzniká pre chybu človeka. Pre TASR to uviedol prezident Komory veterinárnych lekárov SR Ľubomír Kráľ.

Hlavný spôsob termoregulácie psov a mačiek spočíva vo vydychovaní vzduchu s vyplazeným jazykom, hovorí Kráľ. Veterinárni lekári zaznamenali u psov kolapsy z tepla po fyzickej záťaži, prípadne prehriatia psov a mačiek ponechaných na chvíľu v aute alebo na priamom slnku bez možnosti ukrytia sa v tieni.

Prvým príznakom prehriatia zvieraťa býva zrýchlené dýchanie. Postupne sa pridávajú rôzne klinické prejavy od slinenia, zvýšenej teploty, zmeny sfarbenia jazyka a slizníc, cez nepokoj, dezorientáciu, zvýšený pulz, lapanie po dychu, chvenia svalov, zvracanie, hnačku, záchvaty, celkovú slabosť, poukazuje Kráľ.

V prípade prehriatia domáceho miláčika je nevyhnutné zviera premiestniť z tepla do chladnejšieho priestoru. "Ochladenie tela zabezpečíme obkladom z uterákov, ktoré sú opakovane namáčané v studenej vode, vyžmýkané a prikladané najmä na oblasť hlavy, krku, hrudníka, slabín," uvádza Kráľ. Dopĺňa, že psovi či mačke by sme mali ponúknuť vodu, avšak v malých množstvách. Pre možnú eskaláciu klinických prejavov je potrebné okamžite vyhľadať odbornú veterinárnu pomoc.

Kráľ preto radí, aby mali psy vonku vždy možnosť voľne sa ukryť do tieňa v rámci záhrady alebo domu. "Bez ohľadu na teplotu vonkajšieho prostredia musí mať domáci miláčik neustále k dispozícii čerstvú pitnú vodu. Obzvlášť v čase horúčav by nedodržanie tohto základného pravidla mohlo mať fatálne dôsledky," podotýka. Misku s vodou je treba umiestniť mimo priameho pôsobenia slnečných lúčov.

Pre tie zvieratá, ktoré žijú v byte, je potrebné zabezpečiť chladný priestor s dobrým prúdením vzduchu. "Vítané je ochladenie bytového priestoru klimatizáciou, len dať pozor, aby zviera nebolo tesne v jej blízkosti, alebo minimálne zatieniť priestor závesmi či roletami," radí Kráľ. Dodáva, že na ochladenie poslúžia aj samochladiace podložky z hydrofóbnych vlákien.

Kráľ zdôrazňuje, že psov netreba nikdy nechávať počas horúčav v zaparkovanom aute a to ani na krátky čas. V teplé dni by sa majitelia mali so svojim miláčikom vyhýbať tréningom, turistike či pohybu po horúcich povrchoch ako asfalt, betón a štrk. "Aj prechádzky je potrebné presunúť do ranných alebo večerných hodín, kedy teplota prostredia nie je pre organizmus nebezpečná," poznamenal veterinár.