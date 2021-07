To sú ale pohyby! Žena si totálne zamilovala pole dance: Zaujímavé zistenie

Kondička, ktorú by jej závidela nejedna žena. Kristen Leigh (33) z Kalifornie je v radostnom očakávaní. Napriek narastajúcemu brušku sa odmietla vzdať pole dancu.

Ako informuje Metro, budúca fitness mamička praktizuje tanec pri tyči aj v piatom mesiaci tehotenstva. Absolútne jej nerobí problém navliecť si dlhé opätky a ísť rovno na vec. Bude to robiť, do kedy to bude možné. „Ja to proste úplne milujem. Mám rada túto komunitu a to, ako je každý podporujúci," povedala Kristen. Láka ju najmä skúmanie tela a čo všetko s ním dokáže.

S pole dancom začala v roku 2014. Raz bola v jednom striptízovom klube a keď zbadala, aké pohyby predvádza jeden tanečník pri tyči, bola ním úplne unesená. "Bola som príliš plachá, aby som išla sama, ale akonáhle to navrhli niektorí moji priatelia, išli sme a zamilovala som sa," povedala tanečníčka. Svoje vystúpenia začala predvádzať v roku 2016, keď sa pridala do spoločnosti Bay Area Company Flux Vertical Theatre. O rok neskôr začala v tejto oblasti aj súťažiť.

Nezastavila ju ani pandémia COVID-19. Keďže boli počas lockdownu zavreté všetky štúdiá, trénovala u seba doma. Avšak kvôli svojmu stavu nerobí príliš odvážne kúsky. Aj keď sa neskôr jej obľúbené priestory opäť otvorili, musel byť medzi tanečníkmi veľký odstup. To je ďalší dôvod, prečo sa momentálne venuje viac choreografiám.

Kristen zároveň vyzýva aj ostatných ľudí, aby si na vlastnej koži vyskúšali túto makačku. „Ak robíte to, čo vás baví, a s ľuďmi, ktorých máte radi, budete to viac milovať, tak si nájdite, čo vás baví," odkázala. Ona sama sa mieni tancu pri tyči venovať aj naďalej. No opätky môže o chvíľu vymeniť za ponožky.