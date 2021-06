Na juhozápade Slovenska sa môže v stredu do 23.00 h vyskytnúť vietor s rýchlosťou v nárazoch do 75 kilometrov za hodinu. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.

Týkajú sa celého Bratislavského kraja, tiež okresov Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec a Trnava. Priemerne môže v týchto oblastiach dosahovať vietor rýchlosť 45 kilometrov za hodinu. Vo štvrtok (1. 7.) od 9.00 do 20.00 h upozorňujú meteorológovia na možný výskyt búrok s krúpami na území celého Košického a Prešovského kraja, tiež v niektorých okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja. SHMÚ vystríha pred silnými búrkami s krúpami: V týchto okresoch sa majte na pozore!