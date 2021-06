Peklo na južnej Morave: Spustošené obce sa dočkali potrebnej finančnej pomoci

Česká organizácia Človek v tiesni odoslala po dohode so starostami na účty juhomoravských obcí, ktoré vo štvrtok postihlo tornádo, 25 miliónov korún (980 275,68 eur).

Pomoc smeruje do obcí Hrušky, Moravská Nová Ves, Lužice, Mikulčice a do hodonínskej mestskej štvrti Pánov. Každá dostane päť miliónov korún (196 055,14 eur). Po 2,5 miliónoch pošle do konca týždňa organizácia do zasiahnutých obcí Stebno a Blatno na Lounsku, kde v stredu tím Človeka v tiesni vykonal prieskum škôd a potrieb. ČTK o tom za organizáciu informoval Tomáš Urban.

V zasiahnutých obciach je nedostatok stavebného dreva a spojovacieho materiálu. "Do skladu v Břeclavi sme zaviezli spojovací materiál a nakúpili 45 kubíkov strešných lát, ktoré kamión dovezie v piatok. Minulý týždeň sme distribuovali 10 500 štvorcových metrov plachiet na zakrytie zničených striech. Všetok materiál je už rozobratý," uviedol Marek Štýs, vedúci humanitárnych programu Človeka v tiesni.

Organizácia pomáha v zasiahnutej oblasti už od víkendu. V piatok začne 35-členný tím Človeka v tiesni v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami s vyšetrovaním postihnutých domácností, na základe ktorého chce čo najrýchlejšie dopraviť na ich účty rýchlu pomoc vo výške 150 000 korún (5881,65 eur) na domácnosť. V ďalšej fáze potom overí využitie daru a v potrebných prípadoch ho bude ďalej zvyšovať.

Na Lounsku v stredu desaťčlenný tím sociálnych pracovníkov Človeka v tiesni spolu s dobrovoľníkmi z Diakonie vykonal prieskum v obciach Stebno a Blatná. Na mieste podpísal 22 darovacích zmlúv s postihnutými domácnosťami, dve na sumu 50 000 (1960,55 eur), 20 vo výške 150 000 (5881,65 eur). Peniaze im doručí do konca týždňa. "Škody na Lounsku sú u niektorých domov podobné ako po tornáde na Morave. Len v Stebne je 13 zbúraných domov, niektoré prišli o celú strechu," povedal Vít Kučera, ktorý v stredu na mieste zisťoval situáciu.

"Medzi poškodenými je veľa seniorov a ľudí, ktorí by si bez pomoci ťažko organizovali opravy," poznamenal Jan Černý z Človeka v tiesni. Do konca roka najal miestnu koordinátorku, ktorá bude postihnutým v spolupráci s krášlovacím spolkom Stebno 2020 pomáhať s obnovou.

Na zbierkovom účte Človeka v tiesni sa zatiaľ zhromaždilo 124 miliónov korún (4 862 167,40 eur). Dohromady ľudia v zbierkach prispeli vyše 900 miliónov korún (35 282 792,50 eur).