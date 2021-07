Sarah požiadala frajera o ruku po pár stretnutiach: Ľudia nad ich vekovým rozdielom krútia hlavami

Ľudia nikdy neprestanú prekvapovať, hlavne v oblasti partnerstva. Sarah Hederson (26) z Ann Arbor si našla zaujímavý objav. Jej nový vzťah nabral rýchly spád.

Ako informuje Mail online, mladá žena z Michiganu začala randiť s Darinom, ktorý je od nej starší o 28 rokov! 54-ročný muž ju musel evidentne veľmi očariť. Dvojica sa stretla iba trikrát a následne skončila pred oltárom.

Párik sa zoznámil prostredníctvom YouTubu v októbri 2020. Vtedy zúrila vo svete pandémia COVID-19, a tak množstvo ľudí hľadalo spôsob, ako sa zabaviť počas lockdownu. „Našli sme sa tým najneočakávanejším spôsobom,“ povedala Sarah. Tá je náborovou pracovníčkou v oblasti ľudských zdrojov. Darin je majiteľom firmy, ktorá je zameraná na potreby pre domácich miláčikov.

Najprv boli skvelí priatelia, ale keď sa stretli naživo, všade lietali iskry. Hoci si ani jeden nehľadal vzťah, nedalo sa tomu ubrániť. Rozumeli si po každej stránke. „Hovorili sme spolu každý deň, každú noc sme si navzájom posielali uspávanky prostredníctvom e-mailu a každý druhý deň sme spolu pracovali prostredníctvom videochatu," uviedla Sarah. Do Darina sa zaľúbila najmä kvôli jeho pohľadu na život. On sa zároveň nechal inšpirovať jej zdravým životným štýlom, aby toho spolu prežili čo najviac.

Dvojica sa prvýkrát stretla v novembri 2020 a počas jazdy na koňoch sa pobozkali. Neskôr sa stretli znova v decembri toho istého roku a Sarah rozhodne neotáľala. O mesiac neskôr požiadala Darina o ruku. Zobrali sa 21. januára 2021, iba tri mesiace od ich osudového zoznámenia. Keďže pochádzali z odlišných štátov, Sarah sa presťahovala za Darinom do Missouri. Na ich lásku sa ale valila vlna kritiky, najmä kvôli veľkému vekovému rozdielu. „Niektorí ľudia okamžite tvrdia, že to nikdy nebude fungovať - ​​že Darin zostarne a ja sa o neho budem musieť starať, inak zomrie a ostanem opustená, ale tieto veci sa môžu stať v každom vzťahu,“ uviedla.

Sarah a Darin sa však držia jednej zásady: ,,Nemôžete ísť do vzťahu s obavami z toho, čo by sa mohlo pokaziť, ale mali by ste si užívať každú chvíľu a vážiť si čas, ktorý máte spolu." Okrem toho sa skvelo dopĺňajú. Sarah zbožňuje na svojom manželovi jeho prehľad vo veciach a on zase jej elán. Napriek vekovej priepasti majú rovnaké hodnoty a ciele do budúcnosti.

Spoločne chcú hlavne šíriť osvetu ohľadom vzťahov s veľkým vekovým rozdielom. Ľuďom, ktorí sú na tom rovnako ako oni, odkazujú, aby sa hlavne nevzdávali. „Skutočná láska nevidí vek, ani rasu, náboženstvo, pohlavie alebo politické rozdiely. Láska je láska," uzavrela Sarah.