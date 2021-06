Epidemiologická situácia u nás sa výrazne zlepšila: Koľko ľudí je v čakárni na vakcínu?

Epidemická situácia na Slovensku sa naďalej výrazne zlepšuje. Oproti minulému týždňu klesol priemerný denný počet prípadov o 40 %.

Hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 je 120, ventilovaných je 11 osôb. Dynamika poklesu sa po minulotýždňovom spomalení mierne zrýchlila, trend na Slovensku je tak zatiaľ pozitívny. Na pravidelnej tlačovej konferencii k aktuálnej epidemickej situácii to uviedol riaditeľ Inštitútu zdravotných analýz Ministerstva zdravotníctva SR Matej Mišík.

Situácia v okolitých krajinách je veľmi dobrá, vyššie počty prípadov nákazy evidujú v Španielsku a niektorých oblastiach Francúzska. Vo veľkej časti Európy počty infikovaných klesajú, s výnimkou Portugalska.

Aspoň prvou dávkou vakcíny je na Slovensku zaočkovaných 36 % obyvateľov, plne zaočkovaných je 28 % ľudí. „V tomto týždni sa primárne podávali druhé dávky vakcín, nárast medzi prvými dávkami bol o niečo nižší,“ konštatoval Mišík. Vo vekovej kategórii 70- až 80-ročných sa zaočkovanosť blíži k 70 %. Na druhej strane je však ešte približne 900-tisíc ľudí vo veku nad 50 rokov, ktorí zaočkovaní nie sú.

Naďalej sa výrazne prehlbujú aj regionálne rozdiely v zaočkovanosti. Podľa okresov bydliska sa zaočkovanosť prvou dávkou pohybuje od 24 do 55 %, pri druhej dávke je to od 19 do 45 %. V čakárni na očkovanie čaká aktuálne 50-tisíc osôb, vo veľkej väčšine okresov sa však čakáreň vyprázdňuje rýchlo.

Ako dodal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský, do očkovania v ambulanciách sa prihlásilo už 290 lekárov. Rezort chce tlačiť aj na očkovanie marginalizovaných komunít mobilnými tímami.