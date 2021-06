Obcami v okrese Bardejov sa prehnala búrka: Padali krúpy veľké ako pingpongové loptičky

Búrka s krúpami sa v stredu popoludní prehnala obcami v okrese Bardejov.

Škody väčšieho rozsahu však podľa doterajších informácií nenapáchala. "Obcou sa prehnala búrková vlna len tak okrajovo. Boli však aj krúpy väčšie ako pingpongové loptičky," uviedla pre TASR starostka obce Kurov Mária Špirková s tým, že väčšie škody v súvislosti s búrkou obyvateľmi nahlásené neboli.

V obci Becherov došlo k vybreženiu Becherovského potoka a voda tam zaliala úrodu. "O 15.45 h sme vyhlásili druhý stupeň povodňovej aktivity. Krúpy sme mali na tri fázy, neboli až také obrovské, skôr to poškodilo úrodu v niektorých častiach. Asi sa s tým už treba naučiť žiť, lebo sa to stáva pravidelnosťou," priblížil starosta obce Becherov Jozef Gmiterko.

Meteorológovia vydali najvyšší stupeň výstrahy pred výskytom silných búrok s krúpami od dvoch do šiestich centimetrov pre okres Bardejov. Predbežne platí do 17.00 h, Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe.