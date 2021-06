Matovič ohlásil veľkú novinku: Lotéria pre zaočkovaných, v hre budú milióny eur!

Podporiť záujem ľudí o očkovanie na Slovensku by mala očkovacia prémia a spostredkovateľský bonus.

Na tlačovej besede to povedal minister financií Igor Matovič. Obe tieto schémy chce rezort financií uzákoniť cez pozmeňujúci návrh, o ktorom by mal parlament rokovať už vo štvrtok. Očkovacia prémia by mala podľa neho spočívať v týždennom žrebovaní o finančné sumy v celkovej hodnote maximálne 2 milióny eur týždenne.

O sume vyčlenenej na žrebovanie by však podľa neho mala rozhodovať vláda až po uzákonení tejto schémy. „Realita by mala byť niekde medzi nula a dvomi miliónmi," povedal. Na žrebovaní by sa mohli zúčastniť osoby nad 18 rokov. Do žrebovania sa zahrnú aj tí ľudia, ktorí sú už zaočkovaní.

Druhým nástrojom má byť od štvrtka sprostredkovateľský bonus. Ten by bol pre tých, ktorí by iných presvedčili, aby sa išli zaočkovať. Zaočkovaným by bol človek vo veku nad 18 rokov, ktorý sa zaočkoval prvou dávkou od 1. júla tohto roka do 31. októbra tohto roka. Ak by osoba presvedčila ísť sa zaočkovať človeka vo veku do 50 rokov, dostala by za to od štátu 30 eur, ak by išlo o osobu vo veku od 50 do 60 rokov, bonus by predstavoval 60 eur a pri presvedčení niekoho, kto by mal nad 60 rokov, by sprostredkovateľský bonus dosiahol 90 eur.

„Ideme do toho investovať obrovské financie," povedal Matovič. Podľa neho radšej teraz vynaložiť na podporu očkovania možno 100 miliónov eur, ako mať neskôr vysoké ekonomické straty spôsobené treťou vlnou pandémie. Tieto návrhy podľa neho podporila aj koaličná rada.