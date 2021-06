Pellegrini sa neudržal, Matovičovi vykričal všetko: Drsný náklad ministrovi!

Nezaradený poslanec Peter Pellegrini je presvedčený, že návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi financií Igorovi Matovičovi (OĽANO) nepredkladá len v mene 39 opozičných poslancov, ale aj v mene drvivej väčšiny občanov SR.

Tí si podľa neho myslia, že Matovič nemá čo robiť vo významnej štátnickej pozícii. Uviedol to v stredu pri predstavovaní návrhu na odvolanie ministra financií z funkcie. "Pôsobenie predsedu vlády aj ministra financií je práve o poctivej a systematickej práci, ktorú on tak úprimne nemusí a neznáša," skonštatoval s tým, že funkcia je o hľadaní konsenzu a vytváraní pokojného ovzdušia. Pripustil, že veril, že post premiéra Matoviča zmení, ale podľa neho sa tak nestalo.

Pellegrini zároveň tvrdí, že Matovič nevyvodil politickú zodpovednosť za svoje zlyhania, pretože presadnutie na inú stoličku za vyvodenie zodpovednosti nepovažuje. "Príčetný" človek by podľa neho pri takých "fatálnych" zlyhaniach odišiel z politického života. Vyzval Matoviča, aby skúsil vyvracať argumenty, ktoré sa týkajú jeho pôsobenia a "nekydal" neustále na opozíciu.

Hovoril tiež o odvrátiteľných úmrtiach na ochorenie COVID-19 a o zlyhaniach Matoviča pri riešení pandémie. Plošné testovanie podľa jeho slov stálo štát takmer 800 miliónov eur. Poukázal na to, že za takú sumu sa dajú pre občanov spraviť "neskutočné veci". Kritizoval tiež sľuby o transparentnosti, ktoré sa podľa neho nenapĺňajú. "Táto vláda nemá o transparentnosti ani len poňatia," tvrdí Pellegrini. Poukázal napríklad na zisk trnavskej firmy, ktorá je podľa neho prepojená na Matoviča. Ten podľa Pellegriniho súčasne urobil kroky, ktoré hraničili s ohrozením záujmov SR. Namietal postup pri nákupe vakcíny Sputnik V. "Všetky náklady, ktoré Slovensku vzniknú z tejto transakcie, by mali ísť na priamy účet Igora Matoviča," myslí si poslanec.

Matovič podľa Pellegriniho vniesol do politiky toľko zla a nenávisti, že úplne rozvrátil dôveru ľudí v štát a jeho inštitúcie. Poznamenal, že minister financií medzi ľuďmi vyvoláva nielen hanbu, ale aj čoraz väčší hnev. V súvislosti so súčasnou vládou hovoril aj o deprofesionalizácii, amaterizme a deštrukcii štátnej správy. Spomenul aj tzv. kajúcnikov a manipulácie vyšetrovania. V súvislosti s terajším pôsobením Matoviča dodal, že Ministerstvo financií (MF) SR bolo roky najprofesionálnejším rezortom na Slovensku. Skonštatoval, že dnes títo profesionáli z MF odchádzajú, pretože nechcú byť spájaní s človekom, ktorý podľa Pellegriniho o sebe hovorí, že "nevie spravovať ani svoje vlastné financie". Pomoc štátu a ekonomike bola zároveň podľa neho najslabšia aj najpomalšia.

Podotkol, že za dva roky táto vláda zvýši dlh SR o jednu tretinu. Matovič podľa neho vedie Slovensko gréckou cestou. Poukázal na to, že tento dlh budeme musieť nejako splatiť. "My sa pýtame, kde tie miliardy skončili," vyhlásil Pellegrini s tým, že ani jedna sociálna skupina nie je spokojná. Upozornil aj na avizovanú daňovo-odvodovú reformu. Myslí si, že celá reforma, ako unikla z MF, je "smrteľným kokteilom", ktorý by znamenal zvýšenie všetkých tovarov a služieb.