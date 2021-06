Jednoznačný postoj španielskeho premiéra Sáncheza: Toto nikdy nedovolíme!

Vládni socialisti v Španielsku "nikdy" nedovolia konanie referenda o nezávislosti v Katalánsku, uviedol v stredu španielsky premiér Pedro Sánchez.

Informuje o tom agentúra AFP. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa vláda v Madride pripravuje na obnovenie rokovaní s katalánskymi separatistami. Španielsko len pred týždňom omilostilo deviatich katalánskych politických lídrov a prepustilo ich z väzenia za účasť v neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017.

"Nebude nijaké referendum o sebaurčení," vyhlásil Sánchez v parlamente s tým, že jeho Španielska socialistická robotnícka strana (PSOE) to "nikdy nebude akceptovať". Je rozhodnuté: Španielsko omilostilo väznených lídrov katalánskych separatistov

Zdôraznil, že jediným spôsobom, ako hlasovať, by bolo, keby podporovatelia presvedčili tri pätiny dolnej komory parlamentu o úprave španielskej ústavy a Španielsko by ako celok túto zmenu ratifikovalo prostredníctvom referenda. V súčasnosti by to však bolo nemožné, pretože tri najväčšie politické zoskupenia – socialisti, konzervatívna Ľudová strana (PP) a krajne pravicová strana Vox – sú proti takejto reforme, pripomína AFP.