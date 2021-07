Čítať, milovať, relaxovať! Dožičte si najkrajšie chvíle, aké môžete zažiť

Vedeli ste, že letné čítanie je iné? Že osviežuje, uvoľňuje a prináša dobrú náladu? Čítať v lete je jednoducho šťastie. Môžete si ho dopriať kedy chcete, kde chcete a koľko len chcete.

V lete máme na čítanie zväčša viac času. Kniha na dovolenke je zážitok v zážitku, dvojnásobné potešenie. Ak si chcete oddýchnuť od všednej reality, alebo byť chvíľu sami, bez hlučného davu, viete, že s dobrou knihou sa vám to určite podarí. No aj čítanie vo dvojici je super. Letné čítanie na pláži, v záhrade alebo skrátka doma na balkóne dáva šancu preniesť sa do iných svetov, zažívať rôzne dobrodružstvá, spoznať nové príbehy. Naše sivé bunky sa čítania nevedia nabažiť. Dobíja ich to energiou, upokojuje a zároveň zvyšuje schopnosť myslieť.

Veľa dobrých autorov píše veľa dobrých titulov. Dnes máme pre vás zopár skvelých tipov na výborné knihy z Vydavateľstva TATRAN, ktoré vás počas horúcich letných dní príjemne naladia a perfektne osviežia.

4 top knihy na horúce dni

1. Lucy Foleyová: Zoznam hostí

Ak milujete detektívky od Agathy Christie a všetky ste už prečítali desaťkrát, je tu famózny detektívny príbeh v duchu slávnej spisovateľky, ktorý musíte mať. Zoznam hostí je dômyselný a napínavý román, s množstvom dôvtipných zápletiek, tajomný a zvláštny. Strhujúci a zamotaný triler, v ktorom má každý svoje tajomstvo a motív, vás vtiahne do deja od prvého riadku. Na írskom ostrove neďaleko pobrežia sa koná neobyčajná svadobná hostina, na ktorú prichádzajú hostia. Nevestou je inteligentná a ambiciózna vydavateľka časopisov, ženíchom zasa vychádzajúca televízna hviezda. Na hostine sa po čase stretnú starí priatelia a na povrch sa derú staré tajomstvá. Nuž a v duchu Agathy ešte ani nestihnú rozkrojiť svadobnú tortu, už je jeden z hostí mŕtvy. Pátranie po vrahovi ho nakoniec odhalí a toto odhalenie všetkých prekvapí.

2. Alka Joshi: Umelkyňa s henou

Páčia sa vám ornamenty z heny? Tak potom sa vám určite bude páčiť aj kniha Umelkyňa s henou, ktorá je rovnako nápaditá, originálna a atraktívna ako toto staré umenie. V nádhernom príbehu sa prelína viacero tém, ktoré po stáročia ovplyvňovali životy ľudí a osud ľudstva. Sociálne a ekonomické nerovnosti, práva žien a, samozrejme, umelé prerušenie tehotenstva. Obdobie po skončení britskej nadvlády v Indii je plné zmien a práve tam nás privádza autorka, ktorá nás zoznamuje s bohatou indickou kultúrou a s postavením žien v indickej spoločnosti, ktoré sa postupne mení. Príbeh sedemnásťročnej Lakšmí, ktorá uteká z nechceného manželstva, je obdivuhodným príbehom o odvahe bojovať za svoje sny. Lakšmí odchádza do Džajpuru (hlavné a najväčšie mesto indického štátu Radžastan, pozn. red.) a stane sa najslávnejšou umelkyňou s henou a dôverníčkou žien z najbohatších vrstiev. Ak začnete čítať, už sa od knihy neodtrhnete.

3. Stephenie Meyerová: Polnočné slnko

Autorka predchádzajúceho bestselleru sa triumfálne vracia do sveta Twilightu. V novom titule dostáva ikonický príbeh Belly a Edwarda nový temný podtón.V Polnočnom slnku sa dočítate prekvapivé podrobnosti z Edwardovej minulosti a dozviete sa o neskutočnom vnútornom boji, ktorý zdoláva pri pohľade na Bellu. Ako dopadne rozhodujúci zápas jeho života?

4. Vincent Kliesch, Sebastian Fitzek: Auris

Opäť jeden parádny psychotriler pre každého, kto je fanúšikom tohto žánru a Sebastiana Fitzeka zvlášť. Auris znamená po latinsky ucho. Názov je teda príznačný, pretože príbeh je o slávnom forenznom fonetikovi Mathiasovi Hegelovi, ktorý vďaka svojim schopnostiam dopomohol k uväzneniu mnohých zločincov. Šok nastane, keď sa Hegel sám prizná k vražde a aj ho za ňu odsúdia. Okrem napätia a prekvapujúcich zvratov je kniha výborná aj preto, že v nej autor píše o forenznej fonetike. Ľudia s citlivými ušami dokážu podľa zakašľania zistiť pohlavie, vek, pôvod, vzdelanie, ba dokonca aj číslo topánky podozrivého. Jednoducho, vďaka tejto knihe sa dostanete aj tam, kde ste ešte nikdy neboli.

Letná akcia!

Hurá, obľúbené knihy za perfektné ceny práve teraz vo Vydavateľstve TATRAN! Letná akcia je šancou získať zaujímavé tituly pre seba alebo svojich blízkych. Potešte sami seba, svoju rodinu, priateľov, kolegov, známych.

Stačí klik na www.slovtatran.sk/knihy/knihy-v-zlave, a potom sa už môžete tešiť z bohatej nádielky kvalitného letného čítania.

Nádherné leto s knihou všetkým milovníkom literatúry želá Vydavateľstvo TATRAN!