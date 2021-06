ULOVTE SI S APPKOU STOP SHOP WALLET LÁKAVÉ ZĽAVY!

Vybrané nákupné parky STOP SHOP na Slovensku prinášajú svojim verným zákazníkom zaujímavé zľavy, ktoré môžu využiť v rámci ich prevádzok.

Nielenže ušetríte, ale navyše sa môžete zapojiť aj do súťaže o iPhone. Ak ste z Bratislavy, z okolia Dubnice, Prievidze či Rožňavy a radi nakupujete v žltom nákupnom parku STOP SHOP, máme pre vás dobrú správu. Odteraz tam môžete nakupovať so zľavami s aplikáciou STOP SHOP Wallet. Appka je dostupná v dvoch variantoch pre Android, ako aj iOs (App Store a Google Play), stačí si ju stiahnuť do svojho mobilu a využiť kupóny na zľavu, ktoré sú aktuálne k dispozícii. Ich ponuka sa bude pravidelne obmieňať, a tak si ulovte tie, ktoré sú pre vás najvýhodnejšie.

Aktuálny prehľad zliav, ktoré môžete využiť:

STOP SHOP Bratislava – Rača, Púchovská 10, 831 06 Bratislava

• Deichmann – pri nákupe 2 párov obuvi zľava 20 % na lacnejší pár.

• Planeo Elektro – 16 % zľava na nákup kombinovanej chladničky PHILCO PT 204 E.

STOP SHOP Dubnica nad Váhom, Obchodná 4062/8, 018 41 Dubnica nad Váhom

• Deichmann – pri nákupe 2 párov obuvi zľava 20 % na lacnejší pár.

• Planeo Elektro – 16 % zľava na nákup kombinovanej chladničky PHILCO PT 204 E.

STOP SHOP Prievidza, Hornonitrianska cesta 1282/3, 971 01 Prievidza

• Deichmann – pri nákupe 2 párov obuvi zľava 20 % na lacnejší pár.

• ASKO - doprava zdarma pri nákupe nad 400 EUR do vzdialenosti 50 km.

• NOVA Sedačky – 10 % zľava pri nákupe sedacích súprav do 2 200 EUR, alebo 12 % zľava pri nákupe sedacích súprav do 3 500 EUR, alebo 15 % zľava pri nákupe sedacích súprav nad 3 501 EUR.

• INIT – 2 EUR zľava pri nákupe nad 10 EUR.

• Planeo Elektro – 10 % zľava na nákup Sodastream Spirit Black Pepsi MegaPack.

STOP SHOP Rožňava, Jána Pavla II 4048/2, 048 01 Rožňava

• Deichmann – pri nákupe 2 párov obuvi zľava 20 % na lacnejší pár.

• OKAY Elektro – 5 % zľava pri nákupe elektra a nábytku.

• Kvetinárstvo Mirka – 1 ruža zdarma pri nákupe kytice nad 35 EUR.

Mnohé z uvedených kupónov platia do 30. 6. 2021, niektoré do 4. 7. 2021, a pokiaľ nie je uvedený dátum na kupóne v aplikácii, nie je časovo obmedzený. Okrem výhodného nakupovania sa s aplikáciou STOP SHOP Wallet môžete zapojiť aj do súťaže o nový iPhone – stačí si stiahnuť aplikáciu a zaregistrovať sa do STOP SHOP Wallet vernostného klubu.

Viac informácií sa dozviete na www.stop-shop.com/sk a www.facebook.com/stopshopslovensko.