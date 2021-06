Obrovské nešťastie na Liptove: Po páde z vyhliadky zahynulo 16-ročné dievča

Pád z vyhliadky v Kvačianskej doline v pondelok neprežilo 16-ročné dievča zo Slovenska. Horskí záchranári o tom informovali na sociálnej sieti.

Turistka po pošmyknutí a následnom páde do rokliny, ktorej hĺbka je približne 80 metrov, ostala ležať v toku rieky Kvačianka. Ako dodali horskí záchranári, okamžitá pomoc svedkov nebola možná. Po ohlásení udalosti mierilo na miesto nehody osem profesionálnych záchranárov z oblastného strediska Západné Tatry. K dievčaťu sa z prístupného miesta do exponovanej rokliny museli dostať za pomoci lanovej techniky. Do oblasti vyslali aj hasičov, ktorí postupovali korytom rieky, a policajtov. "Napriek úsiliu všetkých zúčastnených zložiek sa život dievčaťa nepodarilo zachrániť," skonštatovali horskí záchranári.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Telo nebohej vytiahli exponovaným terénom na chodník lanovou technikou. Odtiaľ ho horskí záchranári transportovali do ústia doliny a odovzdali príslušníkom polície. Ako doplnili záchranári, okolnosťami nehody a jej príčinou sa ďalej bude zaoberať polícia.