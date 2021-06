Rektorom STU sa stane Oliver Moravčík: Aké budú jeho prvé kroky?

Medzi prvé kroky Olivera Moravčíka vo funkcii, ktorého v pondelok zvolil Akademický senát Slovenskej technickej univerzity (AS STU) v Bratislave za kandidáta na rektora, bude patriť vytvorenie najbližšieho tímu. Uviedol to krátko po tom, ako vyhral pondelkové voľby.

Ako tvrdí, pred voľbami neoslovil nikoho, pretože chcel mať voľné ruky vo svojom pôsobení hneď v prvých týždňoch. Po vytvorení tímu sa bude podľa vlastných slov musieť stretnúť s predstaviteľmi správnej rady STU, predstaviteľmi senátu, aby sa dohodli na prioritách na nasledujúce týždne. "Aby sme stanovili poradie a harmonogram, v ktorom chceme nielen upokojiť situáciu, ale hlavne začať transformáciu, aby sme sa dostali trošku dopredu. Cítime, že nám na chrbát už dýchajú ďalšie technické univerzity, to treba zvládnuť a zostať lídrom," dodal.

Moravčík tvrdí, že nevyhnutné sú určité transformačné kroky, aby sa STU stala modernou inštitúciou v oblasti vedy a výskumu, ale aj pedagogických procesov. Ako poznamenal, na to je však nutná spoluúčasť študentov, zamestnancov, ale aj technického a administratívneho personálu. Situáciu na univerzite sa bude snažiť dať do poriadku. Cestu vidí vo vedení dialógu a rozhovoroch.

Predseda AS STU Marián Peciar povedal, že pošlú ministrovi školstva list s uznesením AS STU a požiadajú ho, aby list úradnou cestou postúpil prezidentke SR. Rektora vymenúva na návrh AS verejnej vysokej školy prezidentka SR. "Až do vymenovania Moravčíka za riadneho rektora má poverenie na vykonávanie funkcie rektora. Čiže až dňom vymenovania sa poverenie končí alebo končí po šiestich mesiacoch, podľa toho, čo bude skôr," poznamenal Peciar.

AS STU v Bratislave zvolil v pondelok počas svojho zasadnutia kandidáta na rektora. Ide o doterajšieho prorektora Olivera Moravčíka, ktorý je poverený funkciou rektora. Jeho protikandidát Jozef Peterka z Katedry obrábania a počítačovej podpory technológií Materiálovotechnologickej fakulty STU, ktorý pôsobí aj ako externý spolupracovník strojníckej fakulty, sa vzdal svojej kandidatúry. Senátori Moravčíka zvolili v 1. kole tajných volieb, získal podporu 28 z 38 prítomných senátorov. Neplatných hlasovacích lístkov bolo desať.