Peter Pellegrini odporúča očkovanie, zdôraznil však jednu kľúčovú vec: Ako to bude s vakcináciou detí?

Mimoparlamentná strana Hlas-SD odporúča očkovanie ľudí proti ochoreniu COVID-19, avšak musí zostať dobrovoľné. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike poslanec Národnej rady SR a líder Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Zároveň odporúča každému, kto chce chrániť svoje zdravie očkovaním, aby tak urobil čo najskôr. Rešpektovať chcú aj ľudí, ktorí zaočkovaní nebudú. Očkovanie detí by neodporúčal. "Musí sa u nich dávať veľký pozor, pretože detský organizmus sa ešte vyvíja," povedal. Zároveň si želá, aby sa ľudia dali zaočkovať preto, lebo chcú ochraňovať svoje zdravie, a nie preto, aby mali napríklad ľahší prechod cez hranice. Ako doplnil, nevie si predstaviť, že by sa niektorá skupina ľudí povinne očkovala.

V súvislosti s referendom o predčasných voľbách uviedol, že je za to, aby sa uskutočnilo. "Budem sa vážne zamýšľať nad tým, keď povie Ústavný súd, že referendum nemôže byť, komu vlastne slúži," uviedol. V prípade rozhodnutia proti nemu sa plánuje obrátiť "na vyššie inštancie".

Pokusy o odvolávanie ministrov v parlamente podľa Pellegriniho nie sú zbytočné, pretože sa musí poukazovať na ich pochybenia. Potvrdil, že v pondelok (28. 6.) predložia návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). Na margo ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) uviedol, že chytil rezort do rúk a napráva chyby, odvolávať sa ho nechystajú. Líder Hlasu-SD v diskusnej relácii uviedol, že Peter Žiga má naďalej jeho podporu. Verí, že dokáže svoju nevinu.

V strane sa podľa Pellegriniho pozerajú dopredu, a nie do minulosti. "Chceme byť sociálnou demokraciou, ktorá reaguje na výzvy 21. storočia," povedal. Ako dodal, musia sa pozerať aj na to, ako sa vyrovnať s digitalizáciou a klimatickou zmenou. Prípadnú spoluprácu so Smerom-SD po voľbách nechcel komentovať, v strane sa však podľa neho jasne vymedzujú voči ĽSNS. Potvrdil, že v lete sa predstavitelia strany chystajú do regiónov.