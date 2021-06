Prefíkaní zamestnanci prišli na skvelú výhovorku, ako sa vyhnúť hovoru: Používa ju až každý piaty pracovník!

Viac než pätina zamestnancov uviedla, že predstiera inštaláciu aktualizácií zariadenia, len aby sa nemuseli zúčastniť online hovoru alebo stretnutia.

Vyplýva to z prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Podľa odborníkov je táto výhovorka dostatočne vierohodná, keďže aktualizácia softvéru môže reálne narušiť pracovný deň zamestnanca.

Viac než tretina zamestnancov tiež uviedla, že aktualizácia bola reálnym dôvodom meškania na online konferenčný hovor. Okrem zmeškaných stretnutí sa zhruba 37 % zamestnancov stretlo so stratou časti svojej neuloženej práce alebo údajov, keď sa im po nainštalovaní aktualizácií reštartoval počítač.

"Vo všeobecnosti, niektorí zamestnanci vidia tento výpadok ich zariadenia ako príležitosť na prokrastináciu, pričom 27 % respondentov pripúšťa, že si inštalovali aktualizácie, aby zámerne mrhali časom v práci," dodali experti. Väčšina zamestnancov však zo straty času nadšená nie je, 65 % vyjadrilo želanie, aby sa aktualizácia uskutočnila mimo pracovnej doby pre zachovanie ich produktivity.

"Aktualizácie sa zvyčajne sťahujú počas pracovnej doby v tzv. tichom móde a neovplyvňujú pracovné povinnosti. Avšak na to, aby došlo k ich nasadeniu do systému, je potrebný reštart zariadenia," vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen. Čas aktualizácie a reštartu si však môže zamestnanec vybrať. "Ako môžeme vidieť, niektorí ľudia takéto oznámenia buď nezachytia, alebo to jednoducho nechcú urobiť. Preto môže dôjsť k požadovanému reštartu v tom najnevhodnejšom okamihu – napríklad tesne pred dôležitým hovorom, alebo keď máte rozpísaný dlhý e-mail," poznamenal Kořen.

Firmám odporúčajú experti plánovať aktualizácie skôr ku koncu pracovného dňa, keď majú zamestnanci svoje zariadenia ešte zapnuté, ale ich aktivita je nižšia. Radia tiež využívať funkciou Wake-on-LAN, ktorá umožní zapnutie pracovných zariadení cez sieť, takže sa aktualizácie môžu sťahovať aj mimo pracovnej doby. Spoločnosti by tiež mali zamestnancov informovať o funkcii automatického ukladania, aby nedošlo k strate neuložených dokumentov.