Veľmi znepokojivý trend! Rodičia, dávajte pozor: Deti užívajú stále viac a viac návykových látok, ako tomu zabrániť?

Lekári Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave upozorňujú na narastajúci trend užívania návykových látok u detí. Takmer každý deň na oddelení urgentného príjmu (OUP) NÚDCH riešia lekári intoxikovaných pacientov.

Odborníci preto pred letom vyzývajú rodičov na ostražitosť. Informovala o tom Dana Kamenická, hovorkyňa NÚDCH.

"Kolegovia na urgentnom príjme takmer každý deň riešia deti, ktoré zámerne požili lieky alebo návykové látky. Je to znepokojujúci trend a v mnohých prípadoch sa týmto situáciám dá zabrániť. Chceme preto aj touto cestou apelovať predovšetkým na rodičov starších detí, ktorých sa tento problém týka. Mladšie deti lieky, prípadne alkohol užijú skôr náhodne v nestráženej chvíli. Ale aj na to je potrebné dávať počas prázdnin väčší pozor," povedal Peter Bartoň, riaditeľ NÚDCH.

Lekári majú podľa Kamenickej skúsenosti s úmyselným požitím liekov napríklad u detí, ktoré nájdu dostupné lieky v domácnosti uložené na prístupnom mieste, a ak u nich dôjde k nejakej pohnútke, môžu kedykoľvek a v akomkoľvek množstve tieto lieky užiť. "Sú to demonštratívne alebo cielené konania, ktoré majú smerovať k poškodeniu zdravia alebo ukončeniu života. Často sú to demonštratívne pokusy, ktorými chcú upozorniť na svoj problém, že sa niečo deje, je to volanie o pomoc. Nezriedka sú to lieky, ktoré sú predpísané dieťaťu samotnému alebo rodinnému príslušníkov,“ zdôraznil Marcel Brenner, primár OUP NÚDCH. Rodičom preto odporúča, aby lieky v domácnosti v žiadnom prípade neukladali na miesto, kde ukladajú aj iné prostriedky na poskytnutie prvej pomoci, ako náplasti či obväzy.

Intoxikácie môžu byť menej závažné, ale aj vážne stavy sprevádzané ťažkou poruchou vedomia. Vážnejšie stavy si vyžadujú hospitalizácie, ktoré môžu trvať aj niekoľko dní. S úmyselnými intoxikáciami sa lekári najčastejšie stretávajú u detí vo veku od 13 až 14 rokov až do dospelosti, pričom pomer dievčatá a chlapci je zhruba rovnaký. "Závažnou okolnosťou je kombinácia liekov s alkoholom alebo inými návykovými látkami, keď sa môže negatívny účinok viacerých látok na organizmus znásobiť," upozornila Kamenická.

Samotné užitie liekov vedie k útlmu, ktorý je najčastejším toxickým účinkom. "Vždy je rozhodujúce, koľko liekov, aký typ látky, prípadne ich kombinácie dieťa užilo. Pri neistote je lepšie vyhľadať lekára. Pomôže nám, ak rodičia donesú z domu prázdne blistre, obaly od liekov, prípadne obaly od užitých látok," pripomenul Brenner.

Rodičom lekári odporúčajú, aby si všímali akúkoľvek zmenu v správaní dieťaťa. Je dôležité, aby boli deťom oporou, trávili s nimi čo najviac času, aktívne sa zaujímali o ich pocity či kamarátov. "Dôležité je tiež nenechávať deti robiť ťažké rozhodnutia samotné alebo ich nechávať s pocitom, že na svoj problém sú samy," dodala Kamenická.