Do Litvy prichádza z Bieloruska neúnosný tok nelegálnych migrantov: Frontex sa rozhodol zakročiť

Agentúra Európskej únie pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vyšle 30-členný tím, ktorý posilní ochranu litovských hraníc s Bieloruskom pred nelegálnymi migrantmi.

Podľa sobotňajšej správy spravodajského webu Belsat o tom informovalo litovské ministerstvo vnútra. Riaditeľ Frontexu Fabrice Ledgerie má v úmysle v júli navštíviť Litvu, aby sa na mieste oboznámil so situáciou na hraniciach. Ledgerie uviedol, že bezpečnostná agentúra EÚ pomôže Litve pri strážení hraníc a vracaní nelegálnych migrantov do Bieloruska. "Snažíme sa poskytovať Litve podporu - je to prejav európskej solidarity," uviedol šéf Frontexu.

Litovské ministerstvo vnútra poznamenalo, že litovskej pohraničnej stráži na bieloruskom úseku hranice pomáha už teraz Služba verejnej bezpečnosti a Litovský zväz strelcov. Podľa ministerstva vnútra sa tento rok pokúsilo o vstup do Litvy cez bieloruské hranice celkovo 508 nelegálnych migrantov, čo je dvakrát viac ako súhrnne za posledné tri roky - 2018, 2019, 2020.

Litovské úrady v tejto situácii podozrievajú bieloruskú pohraničnú stráž, že uľahčuje nelegálnu migráciu do Európy. Poradkyňa prezidenta Asta Skaisgirité a ministerka vnútra Agné Bilotaité predtým uviedli, že režim Alexandra Lukašenka vedie hybridnú vojnu s Litvou a vyvíja na ňu takto tlak.

Lukašenko totiž vo svojom prejave nedávno pohrozil, že Bielorusko na svojich hraniciach oslabí kontrolu nad obchodovaním s drogami a nelegálnou migráciou. Vyhlásil, že Bielorusko na svojich hraniciach "zastavovalo drogy a migrantov", teraz však Západu odkázal, že "teraz si ich užívajte a chytajte sami".

Litva susedné Bielorusko kritizuje v súvislosti so zásahmi bieloruských úradov voči protestom po prezidentských voľbách z augusta minulého roka. Vilnius aktívne podporuje bieloruskú opozíciu a poskytol azyl viacerým bieloruským občanom.

Medzi nimi je aj Sviatlana Cichanovská, ktorá vlani kandidovala proti Lukašenkovi. Podľa oficiálnych výsledkov získala len desatinu hlasov. Mnohí sa však domnievajú, že v skutočnosti dostala viac hlasov než Lukašenko, ktorý oficiálne zvíťazil. Výsledky týchto volieb neuznáva mnoho štátov ani Európska únia.