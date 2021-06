Matovič zaútočil na Lengvarského: Ostrá kritika! Analytik z Dát bez pátosu má na to jasný názor

Je z neho rozrušený! Expremiér a minister financií Igor Matovič (48) si zobral na mušku ďalšieho svojho kolegu z vlády. Najnovšou obeťou, na ktorej nenechal ani nitku suchú, je minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (51).

Matovič mu síce otcovsky odkázal, že mu „dáva ešte šancu“, no z jeho ostrých výrokov je jasné, že s výkonom Lengvarského nie je spokojný. Odborníci pritom nového ministra naopak chvália, navyše ide o nominanta expremiérovej strany OĽaNO. Čo sa teda Matovičovi zrazu nepáči?

Minister financií vyčíta Lengvarskému v prvom rade to, že sa nevložil do kampane za očkovanie Sputnikom. „Obávam sa, že pán minister zdravotníctva hľadá cestičky, ako Sputnik nepoužiť,“ vyhlásil Matovič v relácii RTVS Sobotné dialógy. Cieľom jeho nečinnosti je podľa neho to, aby sme Sputnik mohli potom „vyliať do Dunaja“.

Matovič tiež naznačil, že jemu osobne viac vyhovoval predchádzajúci minister zdravotníctva Marek Krajčí. Práve s ním spoločne vítali na košickom letisku zásielku kontroverznej ruskej vakcíny. Neskôr sa ukázalo, že očkovanie touto vakcínou nebude zárukou slobodného pohybu po krajinách EÚ, keďže je stále nelicencovaná a mnohé európske štáty ju neuznávajú.

„Marek Krajčí bol bojovník, generál na fronte vtedy, keď bol veľmi ťažký boj. Pán generál Lengvarský je ministrom zdravotníctva v čase, keď nám čísla klesajú, zlepšujú sa, čiže má výrazne lepšiu pozíciu,“ argumentuje Matovič. Napriek tomu Lengvarský podľa neho nerobí dosť pre to, aby sa zvýšil počet zaočkovaných. „Ja mu dávam ďalej šancu, aby sa vzchopil,“ uviedol Matovič. O tom, či na svojej pozícii nakoniec obstojí, podľa Matoviča rozhodne najmä to, či sa mu „podarí rozočkovať Slovensko“. Momentálne s ním však nie je vôbec spokojný. „Ja osobne som zatiaľ vyrušený z jeho krokov,“ vyjadril sa na adresu Lengvarského.