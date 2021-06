Robert Fico má na situáciu jasný názor: Dušan Kliment mal byť po náleze Ústavného súdu okamžite prepustený na slobodu

Bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. by mal byť po náleze Ústavného súdu (ÚS) SR okamžite prepustený sudkyňou Špecializovaného trestného súdu na slobodu. V sobotu na tlačovej konferencii to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Smeru-SD Robert Fico.

ÚS, ktorý zrušil uznesenie Najvyššieho súdu (NS) SR v prípade vzatia do väzby Dušana K., dal jasný úder manipuláciám s trestnými konaniami. Takéto uznesenie ÚS nie je prvé a bude ich v budúcnosti ešte viac, dodal Fico.

Ústavný súd podľa neho vo svojom náleze skonštatoval, že vzatie do väzby Dušana K. je porušením ľudských práv. O sťažnosti Dušana K. k vzatiu do väzby rozhodoval v novembri senát NS SR, ktorého súčasťou bol sudca Juraj Kliment. Fico hovorí, že Kliment sa do tohto senátu nanominoval sám. "Nález ÚS rozložil Klimenta na kašu," poznamenal Fico s tým že NS vo svojom rozhodnutí o väzbe zlyhal. Chce podať aj podnet na začatie disciplinárneho konania voči Klimentovi.

Zároveň poukázal na rodinný vzťah Klimenta s prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry Ondrejom Repom, ktorý dal voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi návrh na väzobné stíhanie.

Poslanci NR SR podali ministerke spravodlivosti Márií Kolíkovej (Za ľudí) podnet na prešetrenie údajného rodinného vzťahu medzi Klimentom a Repom, tvrdí Fico. Skonštatoval, že podnet však ostal bez odpovede.

Fico vyzval orgány Európskej únie (EÚ), aby sa začali po rozhodnutiach ÚS zaoberať situáciou na Slovensku. Chce, aby EÚ začala riešiť zločiny, ktoré sa podľa neho dejú na Slovensku v súvislosti so zadržanými ľuďmi. "Robia sa tu zverstvá. Ľudia sú psychickí týraní vo výkone väzby," poznamenal.

Predseda Smeru-SD tiež informoval, že špeciálny prokurátor Daniel Lipšic dal Kolíkovej podnet, aby podala dovolanie v prípade prepustenia bývalej štátnej tajomníčky Moniky J. z väzby. Fico pripomenul, že Monika J. má po prepustení ťažko postihnuté zdravie a preto chce proti tejto veci protestovať.

ÚS SR zrušil 22. júna uznesenie Najvyššieho súdu, ktorým potvrdil väzbu pre bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Má ísť o rozhodnutie NS SR z novembra minulého roka. Konanie sa tak vráti späť pred NS a ten bude musieť bezodkladne rozhodovať o ďalšom trvaní väzby Dušana K.