Žiaci z marginalizovaných komunít patria dlhodobo k najohrozenejším skupinám žiackej populácie: Existujú riešenia?

Žiaci z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) dlhodobo patria k najohrozenejším skupinám žiackej populácie, TASR to potvrdil odbor komunikácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Rezort školstva uviedol, že na tento fakt silno reflektuje a v tejto nadväznosti realizuje viaceré kroky.

Rozvíjať kritické myslenie a mäkké zručnosti žiakov, ako schopnosť riešiť problémy, spracovávať informácie, pracovať v tíme, argumentovať a klásť otázky, preberať iniciatívu a zodpovednosť, tvoriť a realizovať osobné projekty, sú cieľom kurikulárnej reformy. "Žiaci by mali byť schopní porozumieť a analyzovať rôzne perspektívy a kriticky vyhodnotiť súčasné globálne a medzikultúrne otázky. Na dosiahnutie hlavného cieľa je potrebné posilniť výučbu žiakov prostredníctvom skúseností. Výučba bude namiesto odovzdávania hotovej informácie vytvárať situácie, pri ktorých žiaci môžu informácie interpretovať v konfrontácii so skúsenosťou," uviedol rezort školstva.

Vo výučbe bude nutné vytvoriť priestor na komentovanie aktuálnych tém, diskusiu a aktívne zapájanie žiakov do učiaceho procesu. Namiesto toho, aby sa kurikulum vymedzovalo detailne, v rámci úzko ohraničených vyučovacích predmetov, bude obsah vzdelávania koncipovaný v širších vzdelávacích celkoch. Reforma systematicky do kurikula integruje aj prierezové témy, ako finančná gramotnosť, globálne zdravie, klimatické zmeny a otepľovanie, hospodárska kríza či rovnosť mužov a žien. Integrované kurikulum pre základné školy bude štruktúrované do troch cyklov, ktoré vymedzia základné vzdelávacie ciele. Prvý cyklus zahŕňa 1. až 3. ročník, druhý cyklus tvorí 4. a 5. ročník a tretí cyklus je tvorený 6. až 9. ročníkom.

"Kľúčové je pracovať s deťmi od čo najskoršieho veku, a to kvalitne a systematicky. Ministerstvo preto vo veľkom investuje do budovania kapacít materských škôl aj témy ranej starostlivosti," uviedol rezort školstva. Podľa neho je tiež nevyhnutné, aby vzdelávanie detí z MRK bolo kvalitné a aktualizované presne na ich potreby.

Okrem kvalitného vzdelávania v škole je prioritné zabezpečiť kvalitný systém podpory, čo znamená dostatok pomocného a odborného personálu v školách a v širšom zmysle priamu transformáciu celého poradenského systému pre kvalitnú diagnostiku a cielenú podporu školám. Cielená podpora detí z MRK je podľa ministerstva školstva nadrezortný problém, ktorý si vyžaduje úzku spoluprácu s ďalšími orgánmi – predovšetkým so samosprávami a Úradom splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.

Pre žiakov, ktorí sa nevedeli plnohodnotne zapojiť do vzdelávania počas obdobia prerušenej prezenčnej výuky v školách sa s cieľom vyrovnania rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, bude realizovaný program doučovania žiakov základných a stredných škôl. Bude priamo nadväzovať na program doučovania Spolu múdrejší. Doučovanie bude prebiehať individuálnou alebo skupinovou formou v popoludňajších hodinách. Zamerané bude podľa rezortu školstva najmä na predmety z takzvaných hlavných vzdelávacích oblastí.

Rezort školstva poukázal aj na letné školy, ktoré ponúkajú priestor na spoluprácu pre školy a neziskové sektory, prípadne komunitné centrá. Príkladom je organizácia letnej školy v spolupráci komunitného centra a základnej školy Kojatice.