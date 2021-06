Zabila násilného muža: Súd vyniesol nad Bacotovou verdikt

Francúzsky súd v piatok odsúdil na štyri roky väzenia ženu za vraždu svojho manžela, ktorý ju niekoľko rokov znásilňoval.

Časť trestu si však už odpykala vo vyšetrovacej väzbe, preto môže zostať na slobode, informovali tlačové agentúry AFP a AP.

Valerie Bacotová (40) sa priznala k vražde Daniela Polettea, ktorého v roku 2016 zastrelila. Polette bol jej nevlastným otcom a znásilňovať ju začal, keď mala 12 rokov. Neskôr si ju zobral za manželku a nútil ju k prostitúcii.

Podľa nej Polettea musela zabiť, pretože ak by to neurobila, zabili by ho jej deti. Bacotová má štyri deti, ktoré boli taktiež odsúdené na podmienečné tresty za spoluúčasť na vražde. Po tom, ako ho Bacotová zastrelila, jej totiž pomohli pochovať jeho telo.

Na procese sa zúčastnili aj ďalší rodinní príslušníci; tí smrť Polettea neľutujú. Podľa slov jeho brata a sestier bol Polette "monštrum".

Francúzsko už v minulosti omilostilo ženu, ktorá zabila svojho násilného manžela. V roku 2016 vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande udelil minulosť Jacqueline Sauvageovej odsúdenej na desať rokov väzenia.