Babiš navštívil obec zdevastovanú tornádom: Silné slová

Český premiér Andrej Babiš dorazil v piatok popoludní na južnú Moravu – do dedín, ktoré vo štvrtok zdevastovali silné búrky a tornádo.

V najviac zničenej časti obce Hrušky konštatoval, že to tam vyzerá rovnako ako po povodniach v obci Troubky v roku 1997. Ľudia sú podľa neho stále v šoku. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.

Premiér bol od rána na rokovaní Európskej rady v Bruseli, do tornádom najviac zničených dedín sa mohol vydať až v piatok popoludní po svojom návrate do Česka. Spolu s ministerkou financií Alenou Schillerovou sa Babiš prešiel menej postihnutým začiatkom Hrušiek až k najviac zničenej časti za kostolom, kam policajti púšťali obyvateľov domov až po tom, čo to povolil statik.

"Tam je to apokalypsa. Hovorili sme s ľuďmi a vypočuli si ich osudy, sú zlomení. Treba im dodávať nádej. Prosia, aby prišla armáda, to sme povedali, že áno. Potrebujú tiež igelity na strechu, aby im tam netieklo. Najviac sa nás pýtajú, aká bude forma pomoci," povedala po návšteve Hrušiek Schillerová.

Babiš ešte v piatok dopoludnia z Bruselu odkázal, že požiadal predsedu Európskej rady Charlesa Michela a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú o pomoc zo špeciálnych fondov Európskej únie pre postihnuté obce na južnej Morave.

Silné búrky a tornádo zasiahli vo štvrtok okresy Hodonín a Břeclav v Juhomoravskom kraji – predovšetkým obce Lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Hrušky. Tornádo zničilo tretinu obce Hrušky, väčšina domov prišla o strechy. Česká polícia informovala, že pri vyčíňaní živlu zahynulo najmenej päť ľudí a desiatky utrpeli zranenia.

Ako uviedol spravodajský kanál ČT24, tornádo na juhu Moravy bolo najtragickejšie v Európe od roku 2001. Najničivejšie tornádo na kontinente zabilo v Rusku v roku 1984 približne 90 ľudí.

Stopa po tornáde je 26 kilometrov dlhá a 500 metrov široká, povedal podľa ČT24 Petr Münster z brnianskej pobočky Českého hydrometeorologického ústav.