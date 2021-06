Chorvátsko má 23 prípadov delta variantu: Následky basketbalových osláv sú varovaním pre všetkých

Chorvátsko zaznamenalo 23 prípadov delta variantu koronavírusu, známeho aj ako indický, v piatich svojich župách a ak sa začne šíriť, zavedú sa prísnejšie epidemiologické opatrenia.

V piatok to oznámil riaditeľ Chorvátskeho ústavu verejného zdravia a člen národného krízového štábu Krunoslav Capak, ktorého citovala tlačová agentúra HINA.

"Indický variant bol zistený v Medzimurskej, Šibenicko-kninskej, Varaždinskej a Splitsko-dalmatínskej župe a v Záhrebe. Prirodzene, sme znepokojení," dodal Capak na pravidelnej tlačovej konferencii o ochorení COVID-19.

"Indický variant sa šíri 30- až 40-krát rýchlejšie než klasický alebo britský variant, ktoré prevládali v poslednom čase. Sú náznaky, že nákaza je vážnejšia a postihuje mladších ľudí, a ak sa začne medzi nami šíriť, budeme musieť zaviesť prísnejšie opatrenia," upozornil Capak.

Chorvátsko zaznamenalo za posledných 24 hodín 118 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je mierne zvýšenie oproti minulému týždňu, avšak počet za celý týždeň klesol o 25 percent. Najvyššia miera výskytu je v Zadarskej župe, čo je následok nedávnych osláv po basketbalovom zápase, keď fanúšikovia nedodržiavali epidemiologické opatrenia. Výsledok – 70 percent nových prípadov zaznamenaných v Zadarskej župe tvoria ľudia mladší než 40 rokov.

"To je varovanie pre nás všetkých," zdôraznil Capak. Občania Európskej únie prichádzajúci do Chorvátska zo zelených zón nemusia ísť do karantény ani sa testovať a môžu voľne vstúpiť na územie krajiny, povedal ešte Capak. Najdôležitejšie je, aby Chorvátsko, ktoré do veľkej miery závisí od cestovného ruchu, zostalo v zelenej zóne.

"V takom prípade sa bude môcť každý vrátiť do svojej krajiny bez ďalších obmedzení. Musíme zostať v zelenej zóne. Je to v záujme chorvátskeho zdravia a ekonomiky," vyhlásil šéf krízového štábu a minister vnútra Davor Božinovič.