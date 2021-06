Ďalšia zbytočná smrť! V jazere Turzov sa začali topiť dvaja chlapci, tínedžera († 19) už nezachránili

V jazere Turzov v meste Gelnica sa vo štvrtok (24. 6.) popoludní kúpali dvaja 19-roční chlapci, pričom sa obaja z neznámych príčin začali topiť.

Jedného sa podarilo zachrániť, druhého sa po vytiahnutí už oživiť nepodarilo. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.

Volanie topiacich sa počul aj policajt Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi, ktorý bol pri jazere v čase osobného voľna. Spolu s kamarátom začali so záchranou. „Zatiaľ čo jeden skočil do vody, druhý mobilným telefónom volal na linku tiesňového volania 112. Z vody zakrátko na breh vytiahli jednu topiacu sa osobu, ktorej poskytovali prvú pomoc až do príchodu záchranárov. Druhú osobu sa aj za pomoci ďalších ľudí podarilo nájsť a vytiahnuť na breh približne po desiatich minútach. Záchranári rýchlej zdravotnej pomoci prvú zachránenú osobu ihneď previezli do nemocnice. Druhú osobu sa, žiaľ, oživiť nepodarilo,“ uviedla polícia.

Privolaný obhliadajúci lekár konštatoval na mieste smrť bez cudzieho zavinenia a nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu. V súvislosti s udalosťou poverený príslušník polície začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.