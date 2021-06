Heger na summite v Bruseli riešil aj pálčivé témy: Lídri mali ostrú výmenu názorov

Boj proti pandémii COVID-19, ekonomickú obnovu po koronakríze s dôrazom na odolnosť, ako aj vzťahy s Ruskom označil slovenský premiér Eduard Heger za kľúčové témy dvojdňového summitu EÚ, ktorý sa v piatok skončil v Bruseli.

Spresnil, že pri "otvorenej a úprimnej" debate lídrov o spornom zákone o ochrane detí pred homosexualitou prijatom v Maďarsku sa Slovensko zachovalo neutrálne.

Premiér uviedol, že na rokovaniach lídrov rezonovala situácia okolo COVID-19, ktorá sa zlepšuje a členské krajiny tak postupne uvoľňujú opatrenia. Na strane druhej debatovali o nových variantoch koronavírusu, ako je variant delta.

"Vidíme, že ten vývoj tu je a treba byť obozretný. Najlepšou odpoveďou je očkovanie, zrýchliť tempo očkovania oboma dávkami a plnou zaočkovanosťou chrániť tých zraniteľných," povedal Heger.

Premiér za dobrú správu považuje covid pasy, ktoré uľahčia cestovanie. "Ľudia chcú ísť na dovolenky v rámci celej Európskej únie. Musíme byť voči tomu otvorení, pretože sme jeden trh," konštatoval. Upozornil, že vzhľadom na riziká šírenia nových mutácií vírusu je zároveň potrebná ostražitosť a kontrolovanie vstupu osôb z tretích krajín.

Heger priblížil, že debaty o Rusku trvali niekoľko hodín, pričom lídri zdôraznili potrebu jednotného prístupu a vyslali signál do Moskvy, že "na vzťah treba dvoch", teda ruská strana musí tiež uskutočniť ústretové kroky a potom bude možné pripraviť pôdu pre ďalší pokrok v tejto agende.

Štvrtkové diskusie lídrov poznačila aj "ostrá výmena názorov" na nový maďarský zákon o ochrane detí a mladistvých pred homosexualitou. Premiér tieto debaty opísal ako "otvorené a úprimné". Pripomenul, že na Slovensku je to citlivá téma a že vládna koalícia má dohodu, že počas štyroch rokov volebného obdobia nebude otvárať takéto otázky, aby nepolarizovala spoločnosť.

"Na druhej strane si Slovensko ctí dohody a dodržiavanie ľudských práv a stotožňujeme sa s dokumentmi EÚ. V tomto duchu bola naša pozícia neutrálna. Vieme, že je to naozaj citlivá téma, ktorá si vyžaduje oveľa širšiu diskusiu," vysvetlil.

Piatková časť summitu bola venovaná národným plánom obnovy a odolnosti, premiér však upozornil, že debaty boli širšie – o tom, čo Úniu čaká po vstupe do obdobia obnovy, keď treba budovať odolnosť, aby sme mohli čeliť podobným krízam v budúcnosti. Spresnil, že dôležité budú investície do zdravotníctva, kde podľa neho ich má slovenský plán obnovy nasmerované. "Z hľadiska financií je dôležité, aby sme ich efektívne využili, to bude kľúčové," odkázal na národný plán obnovy, kde má Slovensko šancu získať 6,3 miliardy eur v podobe grantov.

Záver rokovaní bol v znamení eurosummitu, kde sa lídri eurozóny venovali budovaniu bankovej únie a únie kapitálových trhov. "Ak chceme konkurovať svetu ako EÚ, tak musíme pokračovať v týchto reformách," spresnil premiér. Poukázal na to, že je dôležité, aby európske banky prechádzali ozdravným procesom, a pripomenul, že Slovensko má špecifický rozmer v tom, že má veľa dcérskych pobočiek zahraničných bánk, pričom primárna snaha je chrániť vklady obyvateľstva. Pri budovaní únie kapitálových trhov je podľa neho dôležité, aby sa aj malí a strední podnikatelia dostali k iným zdrojom financovania.