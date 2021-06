Luxusná dovolenka sa pre dvojičky zmenila na peklo, ktoré neskončilo ani po návrate domov! Hrozná diagnóza

Z vytúženej dovolenky nočná mora! Sestry, dvojičky sa vybrali do Egypta, kde začali problémy. Jednej zostalo veľmi zle, lekári ju prepustili s liekmi. Keď sa vrátila domov, skončila na JIS-ke.

so svojou sestrou, dvojičkou Jess. All inclusive dovolenka sa razom zmenila na boj o život, informuje portál Mirror.

Dvojčatá Anna a Jess Dohertyové odleteli na 10-dňovú cestu do Egypta do štvorhviezdičkového rezortu. Už po pár dňoch sa však Annin zdravotný stav začal veľmi zhoršovať. V televíznej relácii 5Star potom hovorila o tom, ako blízko sa priblížila k smrti. „Bolo to asi štvrtý deň dovolenky a zrazu som začala mať naozaj silné bolesti brucha,“ povedala Anna. Jess, jej dvojča, povedala, že všetci zažili nejaké žalúdočné ťažkosti, ale Anna bola na tom oveľa horšie. V jednej chvíli sa od bolesti rozplakala na súkromnej pláži a museli ju previesť na kliniku.

Tam ju lekár a zdravotná sestra prepustili po injekcii glukózy a s predpisom na antibiotiká, tvrdila v televízii. Anna povedala: „Tablety, ktoré mi dali, boli v Spojenom kráľovstve skutočne zakázané kvôli závažným vedľajším účinkom.“ Zvyšok 10-dňovej dovolenky ostala Anna ležať v posteli a potom odletela späť do Veľkej Británie, kde sa jej stav rýchlo zhoršil.

Anna bola prevezená do Royal Liverpool Hospital a umiestnená na jednotke intenzívnej starostlivosti. Jej telo ju prestalo poslúchať. Jej sestra Jess povedala: „Pamätám si, ako som sa prechádzala a len som plakala. Všetky orgány v tele jej naraz zlyhali, bola na prístroji, ktorý jej pomáhal dýchať. Myslela som si, že by sme ju v tej chvíli možno mohli stratiť.“ Obe sestry povedali, že to bol strašný pocit, pretože nik nevedel, prečo je Anna vlastne chorá.

Po rozsiahlych testoch zdravotnícky personál v nemocnici zistil, že trpí hemolyticko-uremickým syndrómom, ktorý je bežne spôsobený bakteriálnou infekciou. Anna podstúpila v nemocnici rozsiahle ošetrenie krvnou plazmou, ale napriek tomu trvalo mesiace, kým sa jej svat zlepšil.