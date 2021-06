Katastrofické následky ničivej búrky: Českí záchranári sú maximálne vyťažení, hlásia obete na životoch

Záchranári na južnej Morave v spojitosti so štvrtkovými silnými búrkami zaznamenali obete na životoch a až 150 zranených. Informovali o tom spravodajský server Novinky.cz a televízia ČT24 s odvolaním sa na záchranárov.

Presný počet však záchranári nepoznajú. Ľudia podľa Kropáčkovej zostali zavalení pod zrútenými domami a záchranári sa na mnohé miesta ešte nedostali.

"Povolávame ďalšiu pomoc, pomáha nám armáda, susedia z Rakúska, Slovenska," povedala pre Českú televíziu ďalšia hovorkyňa juhomoravských záchranárov Michaela Bothová.

Český premiér Andrej Babiš na Twitteri oznámil, že sa pre nepriaznivé počasie nemôže vrátiť z Bruselu. Babiš podľa svojich slov požiadal vicepremiérku Alenu Schillerovú, aby bola k dispozícii hajtmanovi Juhomoravského kraja Janovi Grolichovi v súvislosti s okamžitou pomocou vlády pre zasiahnutých občanov a ich rodiny.

Juhomoravskí hasiči, ktorí evidujú stovky udalostí a sú preťažení, vyhlásili udalosť tretieho stupňa v okresoch Břeclav a Hodonín a varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice.

V oblasti Hodonína zrejme vo štvrtok večer zaznamenali aj tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018. Veľké škody sú hlásené aj z obce Lužice. V samotnom meste Hodonín búrka odniesla strechu športovej haly, poškodila štadión a domov seniorov, v ktorom utrpelo zranenia viacero dôchodcov.