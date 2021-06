Tornádo zrovnalo so zemou časť obce: Po búrkach hlásia stovky poškodených domov, zranených je 150 ľudí!

V juhomoravskom okrese Hodonín zrejme vo štvrtok večer zaznamenali tornádo, ktoré zrovnalo so zemou pol obce Hrušky. Informoval o tom spravodajský server Novinky.cz.

V oblasti Hodonína sa počas silných búrok sprevádzaných krupobitím objavil silný veterný vír, ktorý na viacerých miestach spôsobil rozsiahle škody.

Podľa zástupcu starostu dediny Hrušky Mareka Babisza je zrovnaná so zemou asi polovica obce. Silný vietor odniesol strechu z miestneho kostola a poškodil viacero áut, ktoré vymrštil na domy. Veľké škody sú hlásené aj z obce Lužice.

Podľa meteorológov išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o tornádo. Ak sa to potvrdí, išlo by o prvé tornádo v ČR od mája 2018.

Z niektorých častí mesta Hodonín hlásili popadané drôty a časť domácností zostala bez elektriny. V okresoch Hodonín a Břeclav hasiči riešili stovky udalosti a tiesňové linky sú zahltené telefonátmi. Hasiči varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice. Búrky obmedzili na južnej Morave aj verejnú autobusovú a vlakovú dopravu.

Nemocnica v Hodoníne hlási desiatky zranených v súvislosti so silnými búrkami, ktoré vo štvrtok večer zasiahli južnú Moravu. Záchranári v Juhomoravskom kraji zaznamenávajú kvôli búrkam až 150 zranených - detí i dospelých, Z postihnutých obcí hlásia stovky poškodených domov, informovala televízia ČT24.

Juhomoravskí hasiči, ktorí evidujú stovky udalostí a sú preťažení, vyhlásili udalosť tretieho stupňa v okresoch Břeclav a Hodonín a varovali obyvateľov, aby nevychádzali na ulice. Na južnú Moravu sa presúvajú všetky jednotky integrovaného záchranného systému z iných oblastí ČR vrátane záchranných útvarov, oznámil minister vnútra ČR Jan Hamáček.

Búrky obmedzili aj verejnú autobusovú a vlakovú dopravu. Z oblasti hlásia množstvo strhnutých striech a v niektorých poškodených objektoch sa môžu nachádzať aj zavalení ľudia.

