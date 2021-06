Hanuliaková chcela ZOO v Bratislave dostať na svetovú úroveň: Koniec riaditeľky po 8 mesiacoch

Na čele bratislavskej zoologickej záhrady už nestojí Júlia Hanuliaková. Tento týždeň sa vzdala funkcie riaditeľky. Vo štvrtok to zobralo bratislavské mestské zastupiteľstvo na vedomie.

Zároveň poverilo dočasným riadením záhrady námestníka riaditeľa Tomáša Hulíka. Vedenie mesta pri prerokovaní personálnych zmien v zoo na rokovaní zastupiteľstva bližšie neinformovalo, prečo sa Hanuliaková rozhodla z funkcie riaditeľky odstúpiť. Primátor Bratislavy Matúš Vallo len informoval, že sa o tom diskutovalo na úrovni poslaneckých klubov. V dôvodovej správe magistrát stručne uviedol, že mestu bolo v utorok (22. 6.) doručené vzdanie sa Hanuliakovej postu riaditeľky zoo.

Hanuliaková viedla bratislavskú zoo od novembra 2020 po tom, čo uspela vo výberovom konaní. Vo funkcii nahradila dlhoročnú šéfku záhrady Miloslavu Šavelovú. Hanuliaková pri výberovom konaní uviedla, že je odborníčka, architektka, špecialistka pre zoologické organizácie. Spolupracovala s medzinárodnými zoologickými združeniami, ako sú Európska asociácia zoologických záhrad a akvárií a Svetová asociácia zoologických záhrad a akvárií (WAZA). Je spoluautorkou strategických dokumentov WAZA v oblasti ochrany a dobrých podmienok pre chov zvierat.

Avizovala, že v bratislavskej zoo chce pretaviť svoje skúsenosti zo Spojených štátov amerických, kde si vytvorila kariéru návrhárky zoologických záhrad. Jedným z plánov riaditeľky bolo vytvoriť v zoo kolekciu karpatských zvierat, takzvaný Karpatský les. Zoo v Bratislave plánovala dostať na svetovú úroveň.

Posledné týždne sa o bratislavskej zoo písalo najmä v súvislosti so skončením atrakcie Dinopark, ktorý sa nachádza v areáli záhrady. Vedenie záhrady na čele s Hanuliakovou vysvetľovalo ukončenie spolupráce s prevádzkovateľom parku - firmou West Media tak, že kontrakt vykazoval vážne právne nedostatky a bol dlhodobo nevýhodný pre zoo. Zároveň avizovalo vybudovanie novej atrakcie. Súkromník tvrdenia o odčerpávaní peňazí zo zoo odmietol a pre spor sa so žalobami obrátil na súd, a to pre neplatnosť zrušenia zmluvy i pre náhradu vzniknutej škody.