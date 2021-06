Kyselica hovorí o odpolitizovaní štátnej správy: Opozícia ho nešetrila!

Predkladáme tento zákon v čo najlepšom úmysle, cieľom novely zákona o štátnej službe je naozaj odpolitizovať štátnu správu.

V diskusii k návrhu na posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu (GTSÚ) to deklaroval jeden z navrhovateľov Lukáš Kyselica (OĽANO). Opozícia návrh kritizuje a nesúhlasí s Kyselicom.

Kyselica si myslí, že v minulosti sa často bez riadnych výberových konaní dosadzovali nominanti na rôzne pozície v štátnej správe a neskoršou zmenou zákona sa v pozíciach "zabetónovali". "Našim cieľom je naozaj tieto pozície len uvoľniť a urobiť riadne výberové konania," povedal Kyselica s tým, že súčasnou novelou chcú zákon vrátiť do stavu z roku 2017. Tvrdí, že výberové komisie budú na základe odbornosti vyberať vhodných kandidátov na jednotlivé pozície. Toto sa podľa neho v minulosti nedialo. Spochybnil spôsob výberu niektorých nominantov doteraz. Hovorí, že v niektorých prípadoch na riadiace pozície boli vybraní ľudia bez riadnych odborných predpokladov.

Marián Saloň (Smer-SD) odmieta Kyselicove slová. Nevie o tom, že by na niektorej pozícii bol človek bez potrebného vzdelania či odbornosti. Ján Ferenčák (nezaradený) hovorí o "odkrágľovaní" ľudí na základe politickej príslušnosti a ich výmene za "našich ľudí" zo strany súčasnej koalície.

Poslanec Smeru-SD Marián Kéry upozornil, že na pozície vedúcich zamestnancov sa robili transparentné výberové konania, preto sa koalície pýta, prečo chce týchto ľudí dostať do neistoty. Dodal, že táto vláda by mala začať od seba a odvolať neschopných ministrov. "To by štátu pomohlo viac, ako bez udania dôvodu odvolávať vedúcich zamestnancov možno len preto, že si dovolili povedať svoj názor, ktorý nie je totožný so straníckymi nominantmi tejto koalície," skonštatoval. Podľa Kéryho je nemožné pri tejto novele vylúčiť stranícky prístup. Koaličných poslancov sa tiež pýtal, prečo by im ľudia mali veriť, keď na pozície prednostov okresných úradov nominovali svojich ľudí. Kritizoval tiež výberové konania na tieto pozície.

Návrh kritizoval aj Tomáš Valášek (nezaradený). Hovorí o rôznych rizikách a podčiarkol úlohu štátnych úradníkov. Koalícia podľa neho návrhom ešte viac demotivuje poctivých úradníkov. "Ak totiž tento zákon prejde, ak bude môcť byť ktorýkoľvek zamestnanec vo vedúcej pozícii vyhodený bez udania dôvodu šéfom služobného úradu, čo sú spravidla politickí nominanti ministrov, tak vo verejnej správe zavládne strach," poznamenal s tým, že strachom sa štát nemanažuje.