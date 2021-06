Boháč svoje deti topí v luxuse od narodenia: Šialené, čo všetko majú dovolené!

Nešetrí na deťoch! Barrie Drewitt-Barlow (51) z Británie, ktorý je známy svojimi vzťahmi, prezradil, koľko je ochotný míňať na svoje ratolesti.

Ako informuje The Sun, Barrie kedysi tvoril manželský pár s Tonym Drewitt-Barlowom (56). Stali sa prvým homosexuálnym párikom vo Veľkej Británii, ktorý splodil deti prostredníctvom náhradného materstva. O financie sa rozhodne nemuseli báť. Ich majetok vtedy predstavoval 40 miliónov libier (46 812 047, 20 eur). Delia sa oň aj po rozvode a svojim šiestim deťom veľmi radi doprajú. Práve Barrie je mimoriadne známy svojimi vzťahmi a rozmaznávaním. V súčasnosti tvorí pár s ex-priateľom jeho dcéry Saffron. Bohatý otecko nemieni šetriť na svojich ratolestiach a nikdy im nepovie "nie".

Za svoje správanie sa na neho spustila paľba kritiky. Ľudia mu vytkli, že nerobí nič iné, ako len rozmaznáva svoje deti. On si to úprimne priznal a vôbec to neľutuje. Obklopoval ich drahými vecami už od samotného narodenia. Snažil sa im takto vykompenzovať pocit chýbajúcej matky. "V okamihu, keď sa Saffron narodila, dal som jej diamantový a rubínový prsteň od Wallis Simpsonovej v hodnote 700 000 dolárov (500 000 libier)," povedal Barrie. Do rúk sa mu najprv dostali dvojičky Aspen (22) a Saffron (21).

Kritiku si neberie k srdcu a napriek negatívnym komentárom tvrdí, že sú dobrými rodičmi. "Pokiaľ ide o ich pokazenie, obloha je limit - doslova," vysvetlil Barrie. To dokazuje aj životný štýl dcéry Saffron. Len nedávno išla s bandou kamarátov do Los Angeles súkromným lietadlom a otecko jej za to zacvakal 120 000 libier (140 436,14 eur).

Barrieho deti mohli mať už vo svojich 16 rokov akékoľvek auto. Keď mala dokonca Saffron 18, mohla si vybrať akýkoľvek diamant zo zbierky, ktorú pre ňu spravil jej tatinko. Aby toho nebolo málo, dvojičky majú neobmedzenú kreditnú kartu. "Môžu míňať, na čo len chcú a na konci mesiaca si vyzdvihnem účet," povedal Barrie.

Saffron však nie je jeho jediná dcéra. S manželom Scottom (27) vychovávajú ešte 8-mesačnú dcéru Valentinu. Jej šatník má už teraz hodnotu 70 000 libier (81921, 08 eur). "Úprimne povedané, Scott je horší ako ja, pokiaľ ide o jej rozmaznávanie," povedal Barrie na rovinu. Už teraz má malá Valentina diamantový náramok v hodnote 35 000 libier (40960, 54 eur).

Napriek tomu, ako sa jeho deti topia v bohatstve, tvrdí, že sú vychované perfektne. Silné majetkové zázemie sa neodráža na ich správaní. Barrieho a Scotta čaká navyše ďalšie náhradné materstvo a takto o rok by sa Valentina mohla dočkať dvoch malých sestričiek.