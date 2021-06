Česi radikálne menia systém vakcinácie: Maximálne ústretový krok!

Česko mení systém očkovania. Ľudia sa už nebudú musieť dopredu registrovať, stačí, keď voľne prídu do očkovacieho centra vtedy, keď sa im to hodí. Potom si budú môcť vybrať aj termín druhej dávky podľa toho, kedy sa im to hodí.

Zmena má nastať na prelome júla a augusta. Informovala o tom hlavná hygienička Pavla Svrčinová. Dôvodom je, že štát chce čo najviac ľudí čo najrýchlejšie zaočkovať aspoň prvou dávkou. Nebudú sa tak musieť nikde registrovať, pre očkovanie sa môžu rozhodnúť aj keď pôjdu po ulici vedľa očkovacieho centra. Tam ich zavedú do centrálneho systému po podaní prvej dávky. V súčasnosti je najpoužívanejšou vakcínouv Česku tá od konzorcia Pfizer/BioNTech. Druhú dávku vakcíny teraz podávajú v Česku po 42 dňoch.V čase avizovaných zmien na prelome júla a augusta však chcú túto lehotu skrátiť na výrobcom odporúčané tri týždne. Aj tu však nastane zmena, ktorá vychádza v ústrety ľuďom. Ak im termín o tri týždne nevyhovuje, môžu si priamo na mieste vybrať nejaký neskorší dátum. Svrčinová tiež dodala, že približne od januára bude Čechom k dispozícii aj tretia dávka. Či ľudia zaočkovaní AstraZenecou dostanú ako tretiu dávku Pfizer/BioNTech, je podľa českej hlavnej hygieničky predmetom rokovaní Európskej liekovej agentúry. Desivý odhad odborníkov: Variant delta počas leta naplno udrie! Čoraz viac krajín či spoločností zavádza povinné očkovanie. V Európskej únii sa tak zatiaľ nedeje. Očkovanie však vyžadujú niektoré regióny v Rusku a zamestnávatelia tam majú možnosť nariadiť nezaočkovaným zamestnancom neplatené voľno. Aj Morgan Stanley, finančný gigant z Wall Street, oznámil, že vstup do svojej newyorskej centrály umožní len zamestnancom a klientom zaočkovaným dvomi dávkami. Miešajú dávky Nemecká kancelárka, Angela Merkel (66) Angela Merkel (66) Dostala prvú dávku AstraZenecy a teraz si nechala pichnúť druhú dávku od firmy Moderna. Taliansky premiér, Mario Draghi (75) Mario Draghi (75) Má tiež dve rôzne dávky – najskôr dostal AstraZenecu, teraz Pfi zer/ BioNTech.