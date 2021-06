Herečka Schrameková žije v obavách: Jasná výčitka nezaočkovaným!

Opatrenia sa uvoľnili, dvere divadiel sa otvorili tak pre účinkujúcich, ako aj pre divákov a všetko sa pomaličky vracia do starých koľají. Veľkú radosť má slovenská herečka Lujza Garajová Schrameková (38), pretože divadlo jej prirástlo k srdcu a chvíle, keď musela nečinne sedieť doma, jej veľmi neprospievali.

Napriek tomu má stále obavy, ako sa celá situácia vyvinie. Či sa svet vráti do starých koľají a bude fungovať tak, ako fungoval ešte predtým, ako nás zasiahla pandémia koronavírusu. Situáciu počas nútenej pauzy od hrania a pracovných povinností vnímala Schrameková veľmi ťažko. „Bolo to veľmi zvláštne, keď zo dňa na deň moja práca zanikla. Zistenie, ako veľmi mi chýba potlesk a spätná väzba od živého diváka, ma samu prekvapilo,“ povedala nedávno pre Nový Čas. Opatrenia sa však uvoľnili a Lujza môže konečne opäť robiť to, čo ju najviac baví.

„Po dlhočiznej koronadobe znova skúšam divadlo. Výborný text, skvelá partia, nová nádej, že sa bude hrať,“ zverila sa na instagrame. Jedným dychom dodáva, že napriek tomu má neustále obavy, že sa kvôli určitým ľuďom svet opäť vráti tam, kde bol nedávno a prídu ďalšie obmedzenia. „Mnoho ľudí a aj mojich dobrých kamarátov z inej brandže sa nedalo a nechce dať očkovať.

Vraj zo strachu. Je mi to veľmi ľúto, pretože ja mám strach iný. Strach, že kvôli ich rozhodnutiu znovu zastane svet, pre mnohých životne dôležitý,“ vyjadrila herečka svoje pocity z aktuálnej situácie. Sama sa nedala zaočkovať koncom mája a ako tvrdí, aspoň mala chvíľu času na oddych a relax.