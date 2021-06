Manželia Cifrovci otvorene: Pre Sáru chceme súrodenca! Kto túži po druhom bábätku viac?

Nebránia sa druhému prírastku! Moderátori Matej Sajfa Cifra (41) a Veronika Cifrová Ostrihoňová (32) sa rodičmi stali takmer pred dvomi rokmi.

Narodila sa im dcérka Sára, ktorá odvtedy ich život napĺňa šťastím a láskou. Dvojica jej venuje všetok svoj čas, aby z nej vyrástlo šikovné dievčatko. Najnovšie však prostoreký Sajfa otvorene priznal, že by bol rád, keby sa ich rodinka rozrástla o ďalšieho člena. Moderátorovi sa tak úloha otca veľmi páči a druhé bábätko by prijal s otvorenou náručou!

Sajfa je ďalšiemu potomkovi veľmi otvorený. Aj keď sa do ničoho s Veronikou nehrnú, súrodenca pre ich dcérku by s radosťou privítal najmä on. „Stíhali by sme v pohode aj druhé dieťa, ale ešte si chceme Sáru užiť. Bude mať pomaly dva roky a možno by už bolo aj načase začať na tom pracovať. Ja som na to súci, idem ešte presvedčiť ženu, lebo po ďalšom dieťati túžim viac asi ja, ale myslím si, že keď to pánbožko prinesie, ako sa vraví, tak to bude fajn, ale nesilíme to vôbec,“ priznal bez okolkov Novému Času sympaťák. Či by chcel viac chlapca alebo druhé dievčatko, nevie. Pohlavie pre neho nehrá veľkú rolu. „Tá prvá skúsenosť mať dievča je taká silná, že by mi vôbec neprekážalo, keby to bolo dievča. Dievčatá sú ževraj lepšie deti, ale zas my sme traja bratia, chalani, takže aj to má svoje čaro. Je to každopádne úplne jedno, tešil by som sa tak či tak,“ povedal s úsmevom Matej.