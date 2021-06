Hasič Adrian zasahoval pri dopravnej nehode: Keď uvidel, kto sedel v aute, zrútil sa mu svet

Situácia, ktorú by nechcel zažiť žiadny rodič. Hasič Adrian Smith (47) zasahoval pri dopravnej nehode v Pembrokeshire. Na mieste našiel mŕtvu vlastnú dcéru Ellu († 21).

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Ako informuje Metro, Ella si užívala voľný deň pri mori v britskom Broadhavene. Ešte pred výletom sa rozlúčila s rodičmi, s ktorými žila v Camrose. Žiaľ, nikto nevedel, že vtedy ju vidia naposledy. Na poľnej ceste došlo k veľkej tragédii, ktorá si vyžiadala život ich dcéry.

Adrian mal práve službu, keď bol privolaný na miesto závažnej nehody. Auto sa prevrátilo v zákrute a potom ho nabrali ďalšie dve vozidlá. Vyšetrovanie preukázalo, že mladá Ella bola na mieste mŕtva a zvyšní traja členovia posádky boli ťažko zranení. Jedno auto narazilo presne do miesta spolujazdca, na ktorom bola Ella. V tom momente sa Adrianovi zlomilo srdce. Zbadal svoju dcéru bez známok života.

Neskôr zverejnil na sociálnej sieti ich spoločnú fotku. „Sme úplne zničení, že sme stratili svoju milovanú Ellu. Bola to veľmi milovaná a starostlivá dcéra, sestra a vnučka. Bolo to nádherné dievča, ktoré nám všetkým bude chýbať," napísal k príspevku. Celú rodinu podporujú aj špecializovaní policajti z Dyfed Powys. Tí zároveň požiadali o akákoľvek zábery, ktoré by dokázali obhájiť tragickú dopravnú nehodu.