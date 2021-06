Desivý odhad odborníkov: Variant delta počas leta naplno udrie!

Delta variant koronavírusu, ktorý prvýkrát zaznamenali v Indii, sa podľa odhadov Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) počas leta v Európe výrazne rozšíri.

Informuje o tom agentúra DPA.

Riaditeľka ECDC Andrea Ammonová v stredu uviedla, že už začiatkom augusta bude variant delta tvoriť 70 percent všetkých nových prípadov infekcie koronavírusom v Európskej únii a jej pridružených krajinách Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku. Centrum počíta s tým, že koncom augusta to už bude 90 percent.

Plne zaočkovaných ľudí je na Slovensku stále málo: Pri delta variante je kriticky dôležitá druhá dávka

"Je veľmi pravdepodobné, že variant delta bude počas leta výrazne cirkulovať," uviedla Ammonová. Platí to predovšetkým pre mladšie vekové kategórie, ktoré nepatria medzi cieľové skupiny v rámci očkovacích kampaní. Mohlo by to predstavovať riziko nakazenia zraniteľnejších skupín, ktorým hrozí ťažší priebeh ochorenia alebo smrť v prípade, že neboli zaočkované oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu.

Variant delta je podľa dostupných vedeckých poznatkov o 40 až 60 percent nákazlivejší než britský variant alfa, uviedlo ECDC. Z predbežných údajov podľa Ammonovej vyplýva, že variantom delta sa môžu nakaziť aj ľudia, ktorí boli zatiaľ zaočkovaní iba prvou dávkou vakcíny.

Dobrou správou však je, že dve dávky vakcíny predstavujú vysoké percento ochrany aj proti tomuto variantu koronavírusu i jeho následkom, preto je mimoriadne dôležité rýchle tempo vakcinačných kampaní, píše DPA.