Vysnívané bývanie? Z bazéna do lesa za necelú minútu

Predstavte si, ako si po rannom prebudení vychutnávate kávu na terase. Ovanie vás svieži závan lesa, spev vtákov a pozeráte na modrú vodnú hladinu. Objavili sme miesto, kde takéto vysnívané bývanie vznikne už do troch rokov!

Ojedinelý projekt Agáty vyrastie v bratislavskej Dúbravke pri lese Devínskej Kobyly v blízkosti cyklotrás aj turistických chodníkov. Z bazéna do pokojného lesa to máte necelú minútu. Či sa do lesa vyberiete bicyklom alebo pešo, garanciu rýchleho prísunu energie máte stopercentnú. Pritom ste stále v meste, so všetkými benefitmi na dosah.

Päť výhod, ktoré by ste mali vedieť o Agátoch ako prví:

1. Susedom je les

Domy, byty aj apartmány v projekte Agáty vyrastú v absolútne výnimočnej lokalite – v bratislavskej Dúbravke pri lese Devínskej Kobyly. Káva na terase hneď po prebudení aj s výhľadom? Žiadny problém. Ovanie vás svieži závan lesa a počujete iba spev vtákov. Pritom ste stále v meste, so všetkými jeho benefitmi na dosah.

Ak milujete pohyb na čerstvom vzduchu, máte tiež správnu adresu. Turistickými chodníkmi sa dá dostať na Devín či Devínsku Kobylu. Okrem toho, pozdĺž celého projektu pribudne cyklotrasa, ktorá by sa v budúcnosti mala napojiť na mestský cyklochodník. Skvelé!

2. Autom aj električkou

Zo svojho domova v Agátoch sa rýchlo presuniete kdekoľvek aj v rámci Bratislavy. V centre ste pohodlne do akademických 20 minút. Dúbravka je dobre zabývaná mestská štvrť a výborne dostupná autom aj mestskou dopravou.

Pre ešte lepšiu dostupnosť vznikne priamo na Agátovej ulici obojstranná zastávka MHD a plánuje sa tiež predĺženie električkovej trate až do nákupného centra Bory.

3. Bazén aj posilňovňa v cene

Ako obyvateľ Agátov máte ďalší bonus – k dispozícii bude bazén aj posilňovňa. Či už vás láka tréning v susediacom lese, alebo priamo v areáli Agátov, môžete si vybrať.

Rôzne možnosti na trávenie voľného času ponúknu vnútrobloky medzi obytnými budovami. Menšia časť s vonkajším bazénom bude skôr relaxačná, vo väčšom vnútrobloku si budete môcť aj zašportovať v outdoorovom fitku.

4. Škôlky aj obchody poruke

Agáty vyrastú v lokalite skvele vybavenej na každodenný život s množstvom služieb. Poruke budete mať školy, škôlky, zdravotné zariadenia aj obchody. Neďaleké veľké nákupné centrum s kaviarňami či kinom vám poskytne ešte viac variácií na trávenie voľného času.

5. Na bývanie aj investíciu

V projekte si vyberie každý – Agáty ponúkajú 121 bytov a apartmánov. Čoskoro k nim pribudne aj 29 rodinných domov s vlastnými záhradkami na dotyk od lesa. Všetky nehnuteľnosti môžete využívať, ako vám vyhovuje – na bývanie alebo rekreáciu. Na svoje si prídu tí, ktorí tu chcú bývať trvalo pri lese v dosahu centra mesta, alebo chcú bývať v Agátoch víkendovo. Príležitosť však získajú aj ľudia, ktorí chcú bezpečne zhodnocovať svoje úspory v podobe investičnej nehnuteľnosti. Čo si vyberiete vy?

Byty a apartmány z dielne Compass Architekti sú dostupné v predaji od mája tohto roka. Už teraz vieme, že developer CRESCO REAL ESTATE, ktorý buduje aj obľúbenú štvrť Slnečnice v Petržalke, plánuje čoskoro spustiť v Agátoch aj predaj moderných domov so záhradkami.