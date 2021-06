Gastrosektor bičuje dopad korony, Hlas má nápad: Výzva Hegerovi a Matovičovi

Vláda by si mohla osvojiť návrh mimoparlamentnej strany Hlas-SD na zníženie DPH pre gastrosektor.

Predsedu vlády Eduarda Hegera a ministra financií Igora Matoviča (obaja OĽANO) na to vyzvali predstavitelia strany na stredajšej tlačovej konferencii.

"Ľudia váhajú s dovolenkami doma, rezervovanosť slovenských kapacít je veľmi nízka. Stále platia určité obmedzenia a opatrenia," uviedol líder Hlasu-SD a nezaradený poslanec Peter Pellegrini. Strana opäť vyzýva vládu, aby sa do 31. decembra 2022 znížila DPH pre gastro na 5 % a následne na úroveň 10 % tak, ako to je v oblasti ubytovacích služieb. Zároveň ponúkla vláde, aby si návrh prepísala do vlastnej podoby vládneho návrhu.

Nezaradený poslanec Richard Raši zdôraznil údaje z eKasy za apríl a máj počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu, keď nastal prepad tržieb o 80 %, a v októbri o 70 %. Dodal, že gastrosektor prispieva k zamestnanosti na Slovensku. "Gastro na Slovensku má zo štátov Európskej únie DPH na štvrtej najvyššej úrovni. Zatiaľ čo 19 štátov má DPH v gastrosektore na úrovni 5-13 %, my máme 20 %," skonštatoval.