Samovraždy mužov a žien na Slovensku: Ten rozdiel medzi pohlaviami je enormný

Samovraždu spáchalo v minulom roku výrazne viac mužov ako žien. Tretina z nich bola spáchaná pod vplyvom alkoholu alebo návykovej látky. Počet osôb, ktoré si siahli na život, v minulom roku nestúpol.

Vyplýva to z najnovšej štatistiky o samovraždách a samovražedných pokusoch na Slovensku zverejnenej na webe Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI).

Vlani nahlásili 489 samovrážd, z toho 409 sa týkalo mužov a 80 žien. Podľa NCZI je to o deväť prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. Z dlhodobého hľadiska ide podľa štatistík národného centra o najnižší počet samovrážd od roku 2008.

Život si vlani vzalo jedno dievča vo vekovej skupine do 14 rokov. U mladých vo veku od 15 do 19 rokov spáchalo samovraždu sedem chlapcov a štyri dievčatá. Najviac dokonaných samovrážd v prepočte na 100.000 osôb zaznamenali u seniorov a senioriek vo veku nad 70 rokov.

Najviac samovrážd v roku 2020 spáchali muži vo vekovej kategórii od 50 do 59 rokov rokov (79 prípadov), a tiež vo vekovej skupine 40 až 49 rokov (78 prípadov). U žien bolo najviac dokonaných samovrážd vo vekovej skupine 40 až 49 rokov (18 prípadov) a vo veku nad 70 rokov (18 prípadov).

Najviac samovrážd sa v minulom roku udialo počas letných mesiacov. U mužov ich bolo najviac v mesiaci jún (13 percent), u žien najviac samovrážd zaznamenali v júli (15 percent).

V minulom roku nahlásili 656 pokusov o samovraždu, z toho 334 u mužov a 322 u žien. Ide o najnižší počet hlásených samovražedných pokusov od roku 2001, tvrdí NCZI. Najčastejšie sa o samovraždu pokúšali muži vo veku od 20 do 29 rokov a ženy vo vekovej kategórii od 15 do 19 rokov. Zaznamenali aj 30 pokusov o samovraždu detí do 14 rokov.