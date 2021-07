15-ročná tínedžerka zachránila 11-ročné dievča pred únosom: Pohotová reakcia!

Duchaplnú tínedžerku ocenili za to, že zabránila cudzincovi zlákať mladú školáčku, aby s ním odišla.

Ako píše portál Metro, Emma Carlile (15) zbadala staršieho muža, ktorý sa približoval k dievčaťu, ktoré mohlo mať okolo 11 rokov. Potom len počula, ako jej hovorí, že je otcov kamarát.

Celý príbeh opísal Emmin otec Rik, ktorý povedal, že je na svoju dcéru nesmierne hrdý za to, že si to všimla. „Išla po ulici, keď zbadala strašidelne vyzerajúceho muža, ktorý sa približoval k malému dievčaťu dávajúc ruku okolo jej ramena. Podľa nej to vyzeralo čudne,“ opísal. Dievča vraj vyzeralo zaskočene, keď sa k nej neznámy muž priblížil. Potom sa jej opýtal, či si naňho nespomína, pretože je otcov kamarát a dodal, že už bol u nich doma.

Aj keď mladé dievča neznámemu mužovi opakovalo, že si ho nepamätá, on ďalej pokračoval, že je kamarát jej otca a už sa stretli. Práve fakt, že dievča vyzeralo tak, akoby si muža nepamätalo, donútil Emmu pokračovať v pozorovaní celej situácie. V jednom momente sa mladé dievča dokonca pokúšalo vytiahnuť telefón, no neznámy muž jej povedal, že nie je potrebné, aby niekomu telefonovala, pretože vie, kto je – kamarát jej otca.

Nasledovala ich za roh ulice, a keď videla, že dievča nič nerobí, tak na ňu zakričala a oslovila ju prvým menom, ktoré jej napadlo: „Ahoj, Bethany! Otec dnes príde domov z policajného výcviku!“ V tom sa na ňu dievča pozrelo. Otvorilo oči tak veľmi, že to vyzeralo, akoby jej nimi chcela poďakovať, no vyzeralo vystrašene. V tom momente muž začal rýchlo sám kráčať smerom k vlakovej stanici. Dievča sa jej poďakovalo a Emma jej povedala, aby na seba dávalo cestou domov pozor a v momente, keď bude doma, tak má rodičom povedať, čo sa stalo.

Emmin otec incident oznámil na polícii a príbeh zverejnil na Facebooku. Ten sa okamžite stal hitom, pričom komentujúci oslavovali Emmu za jej pohotovú reakciu a statočnosť. Emmin otec však tvrdí, že jeho dcéra si nemyslí, že urobila čosi neobvyklé či zvláštne. Povedal jej však, že možno tomu dievčaťu zachránila život, len o tom nevie.