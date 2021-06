Delta variant koronavírusu straší aj Slovensko: Má iné príznaky než klasický vírus!

Indická mutácia koronavírusu, tzv delta variant, sa z Veľkej Británie rýchlo rozširuje. V čom je odlišný od pôvodného vírusu?

Ako uvádza britský Daily Mirror, symptómy, ktoré spôsobuje, sú viac podobné chrípke než tie predošlé. Štúdia ZOE Covid Symptom Study nedávno potvrdila, že príznaky zahŕňajú bolesť hlavy a hrdla, nádchu a horúčku. Tieto príznaky sa líšia od príznakov spojených s predchádzajúcimi variantmi Covidu-19. Počas celej pandémie boli hlavné príznaky ochorenia pretrvávajúci suchý kašeľ, horúčka a strata chuti a čuchu.

Variant, ktorý bol prvýkrát identifikovaný v Indii, má tendenciu infikovať aj mladších ľudí, ktorí ešte nedostali vakcínu. Narastajú obavy, že kvôli symptómom si ľudia nemusia uvedomiť, že majú covid a môžu si ho pomýliť s bežným nachladnutím.

Tim Spector, profesor genetickej epidemiológie na King's College London a výskumný pracovník štúdie ZOE, na brífingu na YouTube uviedol: „Príznakom číslo jeden je bolesť hlavy, potom nasleduje bolesť hrdla, nádcha a horúčka.“ „Tradičnejšie“ príznaky sú menej časté, dodal Spector. Dodal, že u mladších ľudí, ktorí boli práve zaočkovaní, je delta variant často „ako nádcha“. Strata čuchu a chuti a kašľa už podľa štúdie nie sú tak častými príznakmi ochorenia, no sú stále pravdepodobné. Štúdia ZOE je aplikácia, ktorá zhromažďuje aktuálne živé údaje od štyroch miliónov používateľov na celom svete, ktoré potom analyzuje King’s College London.

Dr Abdul Ghafur, lekár pre infekčné choroby v Indii, pre agentúru Bloomberg uviedol, že pribúdajú covidoví pacienti s hnačkami. Delta variant je o 60% prenosnejší ako predchádzajúci dominantný alfa variant a je zodpovedný za odloženie úplného uvoľnenia opatrení vo Veľkej Británií až do júla. Vláde sa dostalo kritiky za to, že nezakázala lety z Indie dostatočne skoro na to, aby zabránila prenosu delta variantu do Británie. Svetová zdravotnícka organizácia uviedla, že variant Delta bol zistený vo viac ako 80 krajinách. Dve dávky vakcíny sú však stále účinné proti novému variantu.