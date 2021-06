Krásne gesto a dojatí lekári: Kežmarok sa pripojil k Londýnu či Parížu

Kežmarčania sa pripojili k celosvetovej kampani vďaky zdravotníkom. Pred radnicou v utorok pribudlo putovné Srdce vďaky pre zdravotníkov.

TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie Metského úradu v Kežmarku. Ako povedala, spolu ich je vo svete 30 a rovnaké srdce stojí aj v Budapešti, Londýne či Paríži.

"Nemali by sme zabúdať na tých, ktorí počas celej pandémie siahali na dno svojich síl. Prejavy vďaky sa pomaly vytrácajú, a preto sme radi, že si všetkých lekárov, zdravotníkov, policajtov, hasičov, skautov, pracovníkov a dobrovoľníkov v prvej línii, ktorí sa už viac ako rok zúčastňujú v boji proti pandémii koronavírusu, môžeme pripomenúť aspoň takýmto spôsobom. Vďaka ale patrí všetkým, ktorí v ťažkých časoch podali pomocnú ruku tým, ktorí to potrebovali," uviedol primátor Kežmarku Ján Ferenčák.

Na symbolickom akte sa zúčastnil aj riaditeľ kežmarskej nemocnice František Lešundák spolu s námestníčkou a primárkou oddelenia Jednodňovej zdravotnej starostlivosti a chirurgického oddelenia Lýdiou Wikarskou. Deti kežmarských materských škôl jej odovzdali papierové srdiečka, ktoré vyrobili pre zdravotníkov.

"Je to pre mňa pocta, že tu dnes môžem byť v zastúpení všetkých lekárov, zdravotníkov a nemocničného personálu. Veľa to pre nás znamená, že si ľudia všímajú, čo pre nich robíme a oceňujú to. Našu prácu robíme pre ľudí a naozaj sa ju snažíme robiť zo srdca," poďakovala Wikarská.

Srdce vďaky, ktoré je podľa Soskovej tiež symbolom nádeje, že bude lepšie, mestu zapožičala súkromná spoločnosť. Rozsvieti sa každý večer spolu s verejným osvetlením. V Kežmarku zostane 14 dní a následne poputuje do ďalšieho mesta.