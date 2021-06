Škodí jej alkohol a ťažké jedlá: takto zlepšíš kondíciu svojej pečene

Zrejme vieš, kde je riadiaca jednotka tvojho auta, no tušíš, kde je riadiaca jednotka tvojho metabolizmu? Prilož ruku pod pravú stranu rebier. Áno, práve tam je jeden z ústredných orgánov, ktorý má väčšiu dôležitosť, než mu pripisujeme. Pečeň.

Pečeň filtruje tvoju krv

V súvislosti s pečeňou si už určite počul o detoxikácii. Práve tento orgán sa najčastejšie spomína v súvislosti s rôznymi ozdravnými kúrami, ktoré majú reštartovať tvoje trávenie a metabolizmus. Tam sa však jej úloha zďaleka nekončí. Ide o životne dôležitý orgán, ktorý si môžeš predstaviť ako filter a zároveň aj továreň. Všetko to, čo zješ a vypiješ, putuje cez tráviaci trakt do tenkého čreva, skadiaľ sa do krvi dostávajú užitočné, ale aj menej užitočné látky. Pečeň potom prefiltruje tvoju krv a rozhoduje o tom, čoho sa zbaví a aké cenné živiny pustí naspäť do tela. Súčasne v nej prebieha obrovské množstvo rôznych procesov.

• Premieňa cukry, tuky a bielkoviny a pripravuje ich na použitie v organizme.

• Tvorí žlč, ktorá napomáha pri vstrebávaní tukov.

• Odstraňuje z tela škodlivé látky.

• Skladuje kľúčové vitamíny a minerály, je miestom, kde vznikajú enzýmy a hormóny stimulujúce činnosť ďalších orgánov.

Pozor na alkohol a nezdravé jedlá

Už zrejme tušíš, že tvoje stravovacie návyky aj pitný režim (a jeho zloženie) majú veľký vplyv na kondíciu pečene. Jej fungovanie sa pritom môže zhoršiť aj u mladého 20-ročného človeka. Častá konzumácia alkoholu napríklad spôsobuje, že pečeňové bunky začnú odumierať a z pôvodne aktívneho zdravého tkaniva sa stáva stvrdnuté väzivo. Dobre na tom nebudú ani ľudia, ktorí často holdujú ťažkým a mastným jedlám. Okrem prírastku na hmotnosti riskujú steatózu, čiže stukovatenie pečene. Riziko pre pečeň predstavujú aj infekcie (napr. infekčná mononukleóza), časté užívanie analgetík či antibiotík.

Tieto príznaky neprehliadaj!

Problémy s pečeňou sa maskujú za množstvo symptómov, pri ktorých ti zrejme nenapadne, že o pomoc volá práve tento orgán. Potrápiť ťa môže únava a vyčerpanosť, problémy s trávením (hnačka, zápcha, pocit ťažoby po výdatnom jedle), bolesti brucha pod pravým rebrovým oblúkom. Typické je aj zavodňovanie v oblasti brucha, vyššia svrbivosť a zažltnutie kože. Keďže pečeň vytvára zásoby dôležitých látok aj pre iné orgány, pri zhoršení jej funkčnosti sa môže objaviť oslabenie svalov, srdca a dokonca aj imunitného systému.

Čo jej prospieva?

V prvom kroku vynechaj alebo obmedz ťažké jedlá s vysokým obsahom tuku, cukru a soli, kofeínové nápoje a alkohol. Niektorým škodí dokonca aj kysnuté pečivo, zrejúce a plesnivé syry a vajcia. Medzi TOP 10 ozdravných potravín pre pečeň patria listová zelenina, brokolica, cesnak, špargľa, cvikla, čučoriedky, ananás, grapefruit, zelený čaj, nízkotučné mliečne výrobky. Nápomocnými sú aj výživové doplnky určené na regeneráciu pečene. Jedným z nich je Health Liver 24 nabitý prospešnými látkami.

Sprav niečo pre svoju pečeň už dnes

Ak chceš niečo spraviť pre tento dôležitý orgán, podpor ho zásobou prospešných látok v prípravku Health Liver 24. Zlepšuje činnosť pečene, pomáha vylučovať škodliviny a voľné radikály. Obsahuje cholín a silymarín – dve overené látky, ktoré pečeň ozdravujú. Cholín je zároveň veľmi dôležitý pre činnosť nervového systému, zlepšuje koncentráciu, podporuje lepší spánok a odolnosť proti stresu. Silymarín je silný antioxidant, ktorý zabraňuje cirhóze a nekróze pečene.

Okrem toho sú súčasťou Health Liver 24 aj silné antioxidanty – vitamíny A a E, ktoré zlepšujú celkovú odolnosť organizmu. Obsah vitamínu D podporí nielen zdravie kostí, ale aj obranyschopnosť a podľa posledných výskumov dokonca prispieva k menšiemu riziku ochorenia na COVID-19. Ak vieš, že z času na čas podľahneš prehreškom, už jedna kapsula denne pomôže zlepšiť fungovanie tvojho organizmu. Ak si to prehnal s alkoholom, môžeš si dať aj tri.

Chcem vedieť viac o Health Liver 24